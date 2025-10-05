União Brasil dá ultimato em Celso Sabino e deve expulsá-lo na quarta-feira

Ministro do Turismo, Celso Sabino, durante discurso - Foto: Alessandra Serrão | MTur

O União Brasil deve dar um ultimato ao ministro do Turismo Celso Sabino na próxima quarta-feira, 8, após o gestor expressar o desejo de permanecer no governo Lula (PT) contrariando o direcionamento do partido.

O anúncio da reunião do partido que definirá o futuro de Sabino foi feito pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, por meio das suas redes sociais neste domingo, 5, que afirmou que o encontro foi chancelado pelo presidente da sigla, Antonio Rueda.

Está decidida a reunião da executiva nacional do União Brasil para decidir a expulsão do deputado Celso Sabino por infidelidade partidária Ronaldo Caiado - governador de Goiás

O posicionamento da legenda contra Sabino acontece dias depois do ministro fazer um aceno público ao presidente Lula (PT) durante uma agenda no Belém, no Pará, seu reduto eleitoral. Naquele momento, o gestor garantiu, em discurso, que apoiará o petista em qualquer partido que estiver filiado.

“Nada, nem partido político, nem um cargo, nem ambição pessoal, vai me afastar desse povo que eu amo e do estado do Pará, presidente. Conte comigo onde quer que eu esteja, para lhe apoiar, para segurar na sua mão, porque reconheço seu trabalho e sei de tudo que você fez pelo Brasil e pelo estado do Pará”, disse o ministro.

Nesse sentido, a executiva nacional do União também vai se debruçar sobre a dissolução do diretório do Pará, a fim de que o estado tenha uma “verdadeira” oposição contra o governo petista.

“Na ocasião, também decidiremos a dissolução do Diretório do Pará, com a consequente reestruturação do partido nos municípios daquele Estado, a fim de que o União Brasil seja comandado por quem realmente se posiciona contra o governo do PT e luta contra a venezuelização do nosso país”, concluiu.

Após tratativas com o Presidente Antonio de Rueda, comunico que está decidida a realização, na próxima quarta-feira, dia 08/10, de Reunião da Executiva Nacional do União Brasil para decidir a expulsão do Deputado Celso Sabino por reiterada infidelidade partidária.



Na ocasião,… — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) October 5, 2025

A data agendada para a reunião do União é a mesma em que vence o prazo para a apresentação da defesa de Sabino sobre o processo de expulsão da legenda.

Nos bastidores, ventila-se que o ministro do Turismo não tem a intenção de deixar o governo Lula e nem a pasta, mesmo já tendo apresentado a sua carta de demissão ao presidente. Isso porque ele pretende disputar as eleições de 2026 no posto de senador pelo estado do Pará.

Celso Sabino é alvo de processo de expulsão no União Brasil

O União Brasil abriu um processo de expulsão contra o ministro do Turismo, Celso Sabino, após sua resistência em deixar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A medida ocorre após expirar o prazo dado pela federação formada por PP e União Brasil para que todos os filiados entregassem seus cargos na Esplanada.

Conforme apuração da CNN, o processo de expulsão foi instaurado na última terça, 30, tendo como relator o deputado federal Fábio Schiochet (SC), que preside a Comissão de Ética na Câmara dos Deputados. O ministro Sabino foi oficialmente notificado.