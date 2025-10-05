Saiba quem foi o bolsonarista que se beneficiou com a PEC da Blindagem

Senador Ciro Nogueira (PP-PI) - Foto: Jefferson Rudy/Agência Brasil

Pelo menos um bolsonarista teve motivos para celebrar a PEC da Blindagem — o texto foi aprovado por maioria ampla na Câmara dos Deputados, porém enterrada no Senado, especialmente após as manifestações populares que aconteceram pelo país.

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), obteve benefícios políticos com o imbróglio em torno da matéria, segundo o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles — o congressista pode tentar à reeleição na Casa Legislativa em 2026.

Atualmente, Ciro aparece em terceiro lugar nas pesquisas ao Senado no estado, atrás do também senador Marcelo Castro (MDB-PI) e do deputado federal Júlio Cesar (PSD-PI).

Com a votação da PEC da Blindagem na Câmara, o senador do PP ganhou munição para atacar o pessedista, que votou a favor da proposta. O emedebista, por outro lado, se posicionou contra o tema.

A avaliação dos aliados é que de que, por se tratar de uma disputa majoritária, com voto direto, a PEC poderá ser usada como munição contra candidatos que a defenderam.

Já dentro do governo Lula, a análise é de que o voto a favor da PEC — que previa retomar a necessidade de o Congresso autorizar ações contra parlamentares — será usado contra bolsonaristas em 2026.