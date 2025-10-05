CNU: governo divulga data e horário do gabarito oficial

Gabarito do primeiro dia de provas do CNU será divulgado nesta segunda-feira, 6 - Foto: Divulgação

Segunda-feira, 6, às 10h. Estes são o dia e o horário no qual o governo vai divulgar o gabarito das provas do primeiro dia do Concurso Nacional Unificado (CNU). A informação foi confirmada pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

Em coletiva neste domingo, 5, a titular da pasta, afirmou que os candidatos vão conseguir identificar no sistema qual a prova fizeram e o gabarito compatível.

"Há uma forma de identificar os cadernos, mas só amanhã os candidatos vão saber" disse Dweck, ressaltando que esta seria uma forma de prevenir vazamentos.

Chamado de “Enem dos Concursos”, o CNU 2025 reuniu mais de 760 mil inscritos em todo o país, que disputam 3.652 vagas distribuídas entre 32 órgãos federais. Segundo o governo, 42,8% dos candidatos não compareceram aos locais de prova, um percentual menor em relação à edição de 2024.

A ministra ressaltou que o processo ocorreu de forma tranquila, com “ajustes pontuais” em algumas localidades. Segundo o balanço parcial do Ministério da Gestão, seis candidatos foram investigados pela Polícia Federal por tentativa de fraude — três foram eliminados.

Entre intercorrências, uma pessoa passou mal em Brasília, mas foi socorrida. Já em Manaus, uma escola ficou sem energia, mas os candidatos tiveram uma hora e trinta minutos a mais para finalizar a prova.

No próximo domingo, 12, os candidatos passarão por novas provas. A divulgação dos gabaritos está prevista para os próximos dias, e o resultado final deve sair até o fim do ano.