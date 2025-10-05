Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ANSIOSOS?

CNU: governo divulga data e horário do gabarito oficial

Ministra Esther Dweck deu confirmação em coletiva neste domingo, 5

Redação

Por Redação

05/10/2025 - 21:15 h | Atualizada em 05/10/2025 - 21:58
Gabarito do primeiro dia de provas do CNU será divulgado nesta segunda-feira, 6
Gabarito do primeiro dia de provas do CNU será divulgado nesta segunda-feira, 6 -

Segunda-feira, 6, às 10h. Estes são o dia e o horário no qual o governo vai divulgar o gabarito das provas do primeiro dia do Concurso Nacional Unificado (CNU). A informação foi confirmada pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

Em coletiva neste domingo, 5, a titular da pasta, afirmou que os candidatos vão conseguir identificar no sistema qual a prova fizeram e o gabarito compatível.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Há uma forma de identificar os cadernos, mas só amanhã os candidatos vão saber" disse Dweck, ressaltando que esta seria uma forma de prevenir vazamentos.

Chamado de “Enem dos Concursos”, o CNU 2025 reuniu mais de 760 mil inscritos em todo o país, que disputam 3.652 vagas distribuídas entre 32 órgãos federais. Segundo o governo, 42,8% dos candidatos não compareceram aos locais de prova, um percentual menor em relação à edição de 2024.

Leia Também:

CNU: candidato sofre parada cardíaca enquanto fazia prova
CNU: ministra aponta recorde de presença e aposta em adesão histórica
CNU 2025: mais de 65 mil candidatos farão provas na Bahia neste domingo

A ministra ressaltou que o processo ocorreu de forma tranquila, com “ajustes pontuais” em algumas localidades. Segundo o balanço parcial do Ministério da Gestão, seis candidatos foram investigados pela Polícia Federal por tentativa de fraude — três foram eliminados.

Entre intercorrências, uma pessoa passou mal em Brasília, mas foi socorrida. Já em Manaus, uma escola ficou sem energia, mas os candidatos tiveram uma hora e trinta minutos a mais para finalizar a prova.

No próximo domingo, 12, os candidatos passarão por novas provas. A divulgação dos gabaritos está prevista para os próximos dias, e o resultado final deve sair até o fim do ano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil CNU CNU 2025 concurso ester dweck governo federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Gabarito do primeiro dia de provas do CNU será divulgado nesta segunda-feira, 6
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

Gabarito do primeiro dia de provas do CNU será divulgado nesta segunda-feira, 6
Play

Bahia encerra 2024 com recorde no Enem e foco na aprendizagem para 2025

Gabarito do primeiro dia de provas do CNU será divulgado nesta segunda-feira, 6
Play

Bahia teve 100% de alunos do 3º ano inscritos no Enem, diz ministro

Gabarito do primeiro dia de provas do CNU será divulgado nesta segunda-feira, 6
Play

Professores municipais de Porto Seguro cobram pagamento de precatórios

x