CNU: ministra aponta recorde de presença e aposta em adesão histórica

Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, e o secretário de Gestão de Pessoas, José Celso Cardoso Jr., visitaram na tarde deste domingo, 5, um dos locais de aplicação do Concurso Público Nacional Unificado (CNU).

A inspeção ocorreu no campus da Asa Norte do Centro Universitário de Brasília (Ceub), onde 7.068 candidatos estão inscritos — o maior entre os 168 locais de prova do Distrito Federal.

Durante a visita, Dweck conversou com a imprensa e demonstrou otimismo quanto à participação dos candidatos. “Expectativa muito boa. A gente acha que vai ter um comparecimento bem alto”, afirmou.

Segundo a ministra, o percentual de presença deve superar o da primeira edição do concurso.

“Apesar de ter tido menos inscrições, a gente tem uma expectativa que o comparecimento proporcional será maior. A gente teve mais de 600 mil pessoas dessas 761 mil [inscritas] que acessaram seu cartão de confirmação, olharam seu local de prova [...]. É um percentual alto, bem mais alto do que a média dos concursos em geral”, explicou.

Segurança reforçada

Esther Dweck também destacou o trabalho conjunto com as forças de segurança para garantir a tranquilidade durante as provas.

“A gente teve um trabalho bem integrado com as forças de segurança [...]. Todas as portas têm detector de metal e [de] ponto eletrônico para garantir que não tenha nenhum problema nas provas de hoje”, acrescentou.

A ministra informou ainda que acompanhará todo o processo no Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Rodoviária Federal.

“A gente vai acompanhar de lá a movimentação o dia inteiro”, pontuou.

Mais de 760 mil candidatos participam da primeira fase do CNU em todo o país. Os portões abriram às 11h30 e fecharam às 12h30, com início das provas às 13h. Em Brasília, mais de 600 policiais militares foram destacados para atuar nos locais de aplicação, conforme informou o tenente-coronel Alessandro Arantes, da PM.

Além do policiamento, os agentes também fazem a escolta das vans com as provas, desde a madrugada até o retorno do material após o término do exame.

Durante a manhã, equipes de reportagem registraram casos de candidatos que chegaram atrasados e não conseguiram entrar nos locais de prova.

Mensagem de incentivo

Mais cedo, Dweck publicou um vídeo nas redes sociais desejando sorte aos participantes. A mensagem foi repostada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que também enviou palavras de incentivo.

“Um bom dia e uma excelente prova para todos os inscritos no 2º Concurso Público Nacional Unificado”, escreveu Lula.

Os gabaritos oficiais do CNU serão divulgados nesta segunda-feira, 6.