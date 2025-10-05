CNU 2025: mais de 65 mil candidatos farão provas na Bahia neste domingo

Os inscritos devem se atentar aos horários para evitar atrasos - Foto: Rovena Rosa | Agência Brasil

Mais de 65 mil candidatos baianos participam, neste domingo, 5, das provas objetivas da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), também conhecido como o “Enem dos concursos”. O estado ocupa o 4º lugar no ranking nacional de inscrições, ficando atrás apenas de Rio de Janeiro (108.838), Distrito Federal (102.940) e São Paulo (77.862).

O CNU 2025 busca preencher milhares de vagas em diversos órgãos públicos federais, unificando o processo seletivo e tornando o ingresso no serviço público mais acessível. As provas serão aplicadas em 18 cidades da Bahia, distribuídas para garantir o acesso dos participantes de todas as regiões do estado.

Confira a lista completa dos municípios com locais de prova na Bahia:

Barreiras

Bom Jesus da Lapa

Brumado

Camaçari

Eunápolis

Feira de Santana

Guanambi

Ilhéus

Irecê

Itaberaba

Jacobina

Jequié

Lauro de Freitas

Paulo Afonso

Ribeira do Pombal

Salvador

Teixeira de Freitas

Vitória da Conquista

Locais de prova

Para evitar atrasos, o MGI e a FGV recomendam que os inscritos consultem, com antecedência, o cartão de confirmação que fica disponível no site do CNU 2025. O cartão apresenta o endereço completo do local de prova, horário de apresentação, número de inscrição e informações adicionais, como atendimento especializado ou uso de nome social.

Horários

Neste domingo, a prova começa às 13h, tanto para quem concorre a cargos de nível superior, quanto para nível intermediário. No entanto, os portões de todos os locais de aplicação serão fechados 30 minutos antes do início das provas, ou seja, às 12h30, observado o horário oficial de Brasília (DF).

Documentos

Para realizar a prova, é obrigatório a apresentação de documentos oficiais com fotos, vale ressaltar que serão aceitos documentos digitais, desde que sejam apresentados por meio de aplicativos oficiais. Prints PDFs, fotos ou cópias não serão aceitos. São considerados documentos oficiais:

carteiras expedidas pelos Comandos Militares, Secretarias de Segurança Pública, Institutos de Identificação e Corpos de Bombeiros Militares;

carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.);

passaporte brasileiro;

certificado de reservista;

carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade;

carteira de trabalho;

carteira nacional de habilitação.

O que levar

Documento oficial com foto;

Caneta esferográfica de tinta azul ou preta, em material transparente;

Cartão de confirmação. Não é obrigatório levar impresso, mas recomenda-se para facilitar a localização;

É permitido levar água e alimentos de consumo rápido, desde que em embalagens transparentes e sem rótulo.

O que não levar

aparelhos eletrônicos (celulares, relógios, fones, tablets). Esses itens devem ser entregues aos fiscais para lacre em envelope individual;

óculos escuros, chapéus, lápis, borracha, corretivo e demais objetos não previstos em edital;

alimentos em embalagens que não sejam transparentes e bebidas em recipientes que não permitam a visualização do conteúdo.

Cronograma dos dias

Prova objetiva

A prova objetiva acontece neste domingo, 5

Nível superior - das 13h às 18h

Nível intermediário - das 13h às 16h30

Os portões de todos os locais de aplicação serão fechados 30 minutos antes do início das provas, ou seja, às 12h30, observado o horário oficial de Brasília.

Divulgação do resultado das provas objetivas e convocação para a discursiva: 12 de novembro.

Prova discursiva

A prova discursiva está marcada para o dia 7 de dezembro

Verificação de cotas: de 30 de novembro a 8 de dezembro

Resultado final previsto: 30 de janeiro de 2026.