NOVIDADE

Petrobras abre dezenas de vagas para Jovem Aprendiz em Salvador

Inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 12 de outubro

Redação

Por Redação

06/10/2025 - 7:39 h | Atualizada em 06/10/2025 - 8:33
O curso tem duração de 21 meses
O curso tem duração de 21 meses -

Estão abertas as inscrições, a partir desta segunda-feira, 6, com 42 vagas para o programa de jovens aprendizes na Petrobras, em Salvador. As oportunidades são para os cursos de técnico em eletrotécnica e aprendizagem profissional em operador de suporte e manutenção em microcomputadores e redes locais.

As inscrições podem ser feitas até 12 de outubro, de forma gratuita, através do site.

As oportunidades fazem parte do Programa Petrobras Jovem Aprendiz, que promove a inclusão social e entrada de talentos no mercado de trabalho por meio da qualificação profissional, cumprindo os requisitos previstos na Lei de Aprendizagem.

Os aprovados vão receber:

  • salário mínimo integral;
  • vale-transporte;
  • 13º salário;
  • férias;
  • recolhimento de FGTS.

Segundo a empresa, a programação terá duração de 21 meses. Para a formação profissional, a Petrobras conta com a parceria do Senai para a realização de 30 cursos profissionalizantes, sendo 18 de aprendizagem básica e 12 de nível técnico, distribuídos em 39 turmas, sendo 26 de aprendizagem básica e 13 de nível técnico.

Petrobras abre mais de 40 vagas para Jovem Aprendiz em Salvador
Nova fonte de petróleo promete lucro alto e expansão da produção
Lula anuncia R$ 3 bi em navios da Petrobras no Estaleiro Enseada
Trabalhadores protestam contra privatização da Petrobras Biocombustível

A jornada será de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira. Há reserva de 30% de vagas para pessoas negras, indígenas e quilombolas, 20% de vagas para pessoas com deficiência (PCDs), 15% para adolescentes egressos de trabalho infantil e/ou trabalho análogo à escravidão e 10% para adolescentes em situação de acolhimento institucional ou cumprimento de medida socioeducativa.

Para se candidatarem às vagas, os jovens devem ter idade entre 14 anos e 21 anos e 7 meses.

