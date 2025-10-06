Petrobras abre dezenas de vagas para Jovem Aprendiz em Salvador

O curso tem duração de 21 meses - Foto: Divulgação | Agência Petrobras

Estão abertas as inscrições, a partir desta segunda-feira, 6, com 42 vagas para o programa de jovens aprendizes na Petrobras, em Salvador. As oportunidades são para os cursos de técnico em eletrotécnica e aprendizagem profissional em operador de suporte e manutenção em microcomputadores e redes locais.

As inscrições podem ser feitas até 12 de outubro, de forma gratuita, através do site.

As oportunidades fazem parte do Programa Petrobras Jovem Aprendiz, que promove a inclusão social e entrada de talentos no mercado de trabalho por meio da qualificação profissional, cumprindo os requisitos previstos na Lei de Aprendizagem.

Os aprovados vão receber:

salário mínimo integral;

vale-transporte;

13º salário;

férias;

recolhimento de FGTS.

Segundo a empresa, a programação terá duração de 21 meses. Para a formação profissional, a Petrobras conta com a parceria do Senai para a realização de 30 cursos profissionalizantes, sendo 18 de aprendizagem básica e 12 de nível técnico, distribuídos em 39 turmas, sendo 26 de aprendizagem básica e 13 de nível técnico.

A jornada será de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira. Há reserva de 30% de vagas para pessoas negras, indígenas e quilombolas, 20% de vagas para pessoas com deficiência (PCDs), 15% para adolescentes egressos de trabalho infantil e/ou trabalho análogo à escravidão e 10% para adolescentes em situação de acolhimento institucional ou cumprimento de medida socioeducativa.

Para se candidatarem às vagas, os jovens devem ter idade entre 14 anos e 21 anos e 7 meses.