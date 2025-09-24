Petrobras abre mais de 40 vagas para Jovem Aprendiz em Salvador

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas entre 6 e 12 de outubro - Foto: Divulgação / Agência Petrobras

A Petrobras abriu 42 vagas para jovens aprendizes em Salvador, nos cursos de técnico em eletrotécnica e aprendizagem profissional em operador de suporte e manutenção de microcomputadores e redes.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas entre 6 e 12 de outubro, pelo site da empresa. O programa, com duração de 21 meses, é voltado à inclusão social e à qualificação profissional, conforme a Lei de Aprendizagem. Os aprovados receberão:

salário mínimo

vale-transporte

13º salário

férias

FGTS

A jornada será de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira, totalizando 20 horas semanais. A formação conta com o apoio do Senai, que realizará 30 cursos profissionalizantes distribuídos em 39 turmas.

Há reserva de vagas: 30% para pessoas negras, indígenas e quilombolas, 20% para pessoas com deficiência (PCDs), 15% para adolescentes egressos de trabalho infantil ou análogo à escravidão e 10% para adolescentes em acolhimento institucional ou medidas socioeducativas.

Podem se candidatar jovens entre 14 anos e 21 anos e 7 meses; para PCDs, a idade máxima não se aplica. Quem ainda não concluiu o Ensino Médio deve comprovar matrícula e frequência escolar, e o curso escolhido deve ocorrer em horário diferente do escolar.

Além de Salvador, a Petrobras oferece vagas em outras 22 cidades, incluindo Manaus, Fortaleza, Recife, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Mais detalhes sobre o edital, vagas e inscrições podem ser consultados no site da Petrobras.