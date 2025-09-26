Trabalhadores protestam contra privatização da Petrobras Biocombustível

Fachada da sede da Petrobras no Rio de Janeiro - Foto: Tânia Rego / Agência Brasil

Os trabalhadores da cidade de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), vão realizar um ato, no dia 3 de outubro (sexta-feira), contra a privatização da Petrobras Biocombustível (PBio). A mobilização se juntará a outras que acontecerão nas bases do sistema em todo país pelo país, no mesmo dia, quando a estatal completa 72 anos.

De acordo com a Federação Única dos Petroleiros (FUP), as mobilizações "visam deter o avanço do modelo de parcerias e terceirizações que a gestão da Petrobras está implementando, com precarização do trabalho e à revelia dos sindicatos". A PBio produz e comercializa biodiesel B100, além de outros derivados da sua produção a partir de óleos vegetais e animais.

Além dos petroleiros da cidade de Candeias, onde há usina da PBio, o ato terá foco também na cidade de Montes Claros, no norte de Minas Gerais, onde os trabalhadores também vão protestar contra o avanço da privatização. Na cidade, também existe outro equipamento do tipo.

Nos dois locais, de acordo com a FUP, os trabalhadores foram informados pela diretoria da empresa que os postos de trabalho serão terceirizados, “em um processo que abre caminho para a privatização parcial da PBio”, destacou a entidade sindical.

Ainda conforme a FUP, o plano prevê a criação de uma nova empresa com controle majoritário do setor privado para assumir a operação das unidades, retirando a PBio da gestão direta.

“O que está em curso na PBio é o aprofundamento de um modelo de negócio de parcerias e de terceirização de atividades fins, que a atual gestão da Petrobras está implementando nos contratos de Operação e Manutenção (O&M) das fábricas de fertilizantes (Fafens) da Bahia e Sergipe, e que ameaça também o Polo Bahia e a Termobahia”, avaliou o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar.

Segundo o dirigente, além de precarizar as relações de trabalho, esse modelo de negócio pavimenta o caminho para privatizações futuras.

“No passado, [a PBio] fomentou a agricultura familiar e a economia solidária, garantindo renda a milhares de famílias na Bahia e em Minas Gerais. É preciso garantir que esse patrimônio continue servindo ao povo brasileiro e à construção de um futuro sustentável”.

Em nota, a Petrobras afirmou que “avalia alternativas e modelos de negócio para a PBio por meio de parcerias que possam potencializar sua atuação, considerando novas oportunidades de negócios, possíveis sinergias entre os ativos da companhia e a maximização dos resultados do Sistema Petrobras”.