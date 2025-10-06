CNU 2025: gabarito preliminar já está disponível

Gabaritos podem ser consultados no site oficial da Fundação Getulio Vargas (FGV) - Foto: © Tomaz Silva | Agência Brasil

Foi divulgado nesta segunda-feira (6), a partir das 10h, o gabarito preliminar das provas objetivas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) que aconteceu no domingo (5) em todo o Brasil.

Os gabaritos podem ser consultados no site oficial da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela organização do certame, na Página de Acompanhamento.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Por medida de segurança, os diversos cadernos de provas dos nove blocos temáticos também estão sendo publicados. As informações foram divulgadas pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, em entrevista à imprensa.

Segundo o MGI, o percentual de abstenção foi de 42,8%. No total, 761.545 se inscreveram, o que significa que mais de 435 mil candidatos compareceram à prova objetiva do certame. Na primeira edição do CNU, em 2024, o índice de abstenção foi de 54%.

Próximos passos

O cronograma oficial do certame prevê também a divulgação das notas finais das provas objetivas e a convocação para a segunda fase do CNU 2025 no dia 12 de novembro. Mesma data das convocações para a avaliação de títulos e para os procedimentos de verificação da condição declarada no ato de inscrição (cotas raciais) e de caracterização da deficiência (PCD).

Somente para os candidatos convocados, a prova discursiva será aplicada em 7 de dezembro. Conforme o calendário, o resultado preliminar da discursiva sairá em 23 de janeiro. A partir dessa data, serão feitas três chamadas de confirmação de interesse.

Caso algum candidato chamado na primeira lista desista do concurso, ele pode abrir espaço para novos convocados. A lista após a terceira confirmação de interesse será divulgada em 16 de março, quando terá início as convocações dos aprovados para nomeação a cargos públicos e, quando for o caso, para realização do curso de formação.

CNU 2025

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado oferece 3.652 vagas em 32 órgãos federais. Do total de vagas ofertadas, há 3.144 para o nível superior e 508 para o nível intermediário.