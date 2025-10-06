Concurso de prefeitura que paga R$ 10 mil tem inscrições até quinta

Prefeitura de Lavras da Mangabeira - Foto: Reprodução | Google Street View

A Prefeitura de Lavras da Mangabeira, no Ceará, lançou no domingo, 5, um edital com 50 vagas para 18 cargos. As oportunidades contemplam candidatos com nível: fundamental, médio, técnico e superior, oferecendo salários de até R$ 10.212,00.

As inscrições estão abertas e se encerram no dia 09 de outubro, e podem ser feitas pelo site da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Regional de Cariri (CEV- URCA), empresa responsável pela organização do concurso.

Prazo de inscrição: até 09/10/2025

Total de vagas: 50

Salários: até R$ 10.212,00

Cargos e vagas oferecidas

Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (4)

Professor de Ciências Anos Finais do Ensino Fundamental (1)

Professor de Educação Física Anos Finais do Ensino Fundamental (1)

Professor de Geografia Anos Finais do Ensino Fundamental (1)

Professor de Matemática Anos Finais do Ensino Fundamental (3)

Agente Comunitário de Saúde (3)

Assistente Social (3)

Biólogo (1)

Engenheiro Agrônomo (1)

Médico Neuropsiquiatra Infantil (1)

Psicólogo (4)

Terapeuta Ocupacional (2)

Agente Administrativo (7)

Técnico em Agropecuária (1)

Topógrafo (1)

Auxiliar de Serviços Gerais (8)

Coveiro (3)

Cozinheiro (5)

Etapas do concurso

O Concurso Público será realizado em uma, duas ou três etapas, a depender do cargo. Para os cargos de Professor (Magistério) haverá três etapas:

Prova objetiva;

Prova didática;

Prova de título

Para os demais cargos de nível superior (com exceção do Magistério) haverá duas etapas: