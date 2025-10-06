Menu
NORDESTE

Concurso de prefeitura que paga R$ 10 mil tem inscrições até quinta

São oferecidas 50 vagas para 18 cargos na cidade do Ceará

Carla Melo

Por Carla Melo

06/10/2025 - 9:46 h
Prefeitura de Lavras da Mangabeira
Prefeitura de Lavras da Mangabeira -

A Prefeitura de Lavras da Mangabeira, no Ceará, lançou no domingo, 5, um edital com 50 vagas para 18 cargos. As oportunidades contemplam candidatos com nível: fundamental, médio, técnico e superior, oferecendo salários de até R$ 10.212,00.

Feirão de Emprego: 1.720 vagas são abertas para Salvador e RMS
PM lança concurso público com salário de R$ 11,5 mil
Concurso do Detran terá 646 vagas para seis cargos; veja quais

As inscrições estão abertas e se encerram no dia 09 de outubro, e podem ser feitas pelo site da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Regional de Cariri (CEV- URCA), empresa responsável pela organização do concurso.

  • Prazo de inscrição: até 09/10/2025
  • Total de vagas: 50
  • Salários: até R$ 10.212,00

Cargos e vagas oferecidas

  • Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (4)
  • Professor de Ciências Anos Finais do Ensino Fundamental (1)
  • Professor de Educação Física Anos Finais do Ensino Fundamental (1)
  • Professor de Geografia Anos Finais do Ensino Fundamental (1)
  • Professor de Matemática Anos Finais do Ensino Fundamental (3)
  • Agente Comunitário de Saúde (3)
  • Assistente Social (3)
  • Biólogo (1)
  • Engenheiro Agrônomo (1)
  • Médico Neuropsiquiatra Infantil (1)
  • Psicólogo (4)
  • Terapeuta Ocupacional (2)
  • Agente Administrativo (7)
  • Técnico em Agropecuária (1)
  • Topógrafo (1)
  • Auxiliar de Serviços Gerais (8)
  • Coveiro (3)
  • Cozinheiro (5)

Etapas do concurso

O Concurso Público será realizado em uma, duas ou três etapas, a depender do cargo. Para os cargos de Professor (Magistério) haverá três etapas:

  • Prova objetiva;
  • Prova didática;
  • Prova de título

Para os demais cargos de nível superior (com exceção do Magistério) haverá duas etapas:

  • Prova objetiva
  • Prova de título

