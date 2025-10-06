NORDESTE
Concurso de prefeitura que paga R$ 10 mil tem inscrições até quinta
São oferecidas 50 vagas para 18 cargos na cidade do Ceará
Por Carla Melo
A Prefeitura de Lavras da Mangabeira, no Ceará, lançou no domingo, 5, um edital com 50 vagas para 18 cargos. As oportunidades contemplam candidatos com nível: fundamental, médio, técnico e superior, oferecendo salários de até R$ 10.212,00.
As inscrições estão abertas e se encerram no dia 09 de outubro, e podem ser feitas pelo site da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Regional de Cariri (CEV- URCA), empresa responsável pela organização do concurso.
- Prazo de inscrição: até 09/10/2025
- Total de vagas: 50
- Salários: até R$ 10.212,00
Cargos e vagas oferecidas
- Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (4)
- Professor de Ciências Anos Finais do Ensino Fundamental (1)
- Professor de Educação Física Anos Finais do Ensino Fundamental (1)
- Professor de Geografia Anos Finais do Ensino Fundamental (1)
- Professor de Matemática Anos Finais do Ensino Fundamental (3)
- Agente Comunitário de Saúde (3)
- Assistente Social (3)
- Biólogo (1)
- Engenheiro Agrônomo (1)
- Médico Neuropsiquiatra Infantil (1)
- Psicólogo (4)
- Terapeuta Ocupacional (2)
- Agente Administrativo (7)
- Técnico em Agropecuária (1)
- Topógrafo (1)
- Auxiliar de Serviços Gerais (8)
- Coveiro (3)
- Cozinheiro (5)
Etapas do concurso
O Concurso Público será realizado em uma, duas ou três etapas, a depender do cargo. Para os cargos de Professor (Magistério) haverá três etapas:
- Prova objetiva;
- Prova didática;
- Prova de título
Para os demais cargos de nível superior (com exceção do Magistério) haverá duas etapas:
- Prova objetiva
- Prova de título
