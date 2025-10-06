DICA
Estreia no streaming: este thriller promete ser um dos mais tensos do ano
Jason Clarke lidera elenco poderoso em nova série de suspense do Apple TV+
Por Bianca Carneiro
Antes da estreia mundial, o Apple TV+ revelou dois clipes inéditos do novo thriller “A Última Fronteira” (“The Last Frontier”), estrelado por Jason Clarke ("A Hora Mais Escura", "Planeta dos Macacos: O Confronto"), que também é produtor executivo, e cocriado por Jon Bokenkamp (“Lista Negra”) e Richard D’Ovidio (“Chamada de Emergência”).
A série estreia mundialmente nesta sexta-feira, 10, com os dois primeiros episódios, seguidos de um inédito semanalmente até 5 de dezembro.
Com 10 episódios, o suspense tem produção executiva de Clarke, Bokenkamp, D’Ovidio e Laura Benson (“Aquela Doença com C”), Glenn Kessler (“Bloodline”), Albert Kim (“Nikita”) e Sam Hargrave (“Resgate”). Confira as sinopses:
Episódio 1 - Céu Azul - Estreia nesta sexta feira, 10 de outubro
A vida tranquila do policial federal Frank Remnick (Clarke) é virada de ponta-cabeça quando um avião transportando prisioneiros cai em meio à remota natureza selvagem, deixando livres dúzias de prisioneiros violentos.
Episódio 2 - Ventos de Mudança - Estreia nesta sexta feira, 10 de outubro
Quando um fugitivo, que atuava como contador do submundo, rende-se, Frank é obrigado a tomar uma decisão inimaginável.
Sobre “A Última Fronteira”:
“A Última Fronteira” acompanha o policial federal solitário Frank Remnick (Clarke), à frente dos campos silenciosos e acidentados do Alasca. Sua jurisdição é ameaçada quando um avião transportando prisioneiros cai em meio à remota natureza selvagem, deixando livres dúzias de prisioneiros violentos. Encarregado de proteger a cidade que ele prometeu manter segura, Remnick começa a suspeitar que a queda não foi um acidente, mas o primeiro passo de um plano bem elaborado com implicações amplas e devastadoras.
Além de Clarke, a série é estrelada por Dominic Cooper (“The Gold”, “Mamma Mia!”), Haley Bennett (“Devorar”, “Sete Homens e um Destino”), Simone Kessell (“Yellowjackets”), Dallas Goldtooth (“Reservation Dogs”), Tait Blum (“For All Mankind, da Apple), com Alfre Woodard (“Clemência"), indicada ao Oscar e várias vezes vencedora do prêmio Emmy.
Produzida pela Apple Studios, “A Última Fronteira” tem produção executiva de Bokenkamp e D’Ovidio, que também assinam como roteiristas, ao lado de Clarke, Laura Benson (“Aquela Doença com C”), Glenn Kessler (“Bloodline”), Albert Kim (“Nikita”), e do diretor dos episódios Sam Hargrave (“Resgate”).
