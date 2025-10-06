‘O Agente Secreto’ apresenta personagens em novo trailer; assista

O filme será exibido oficialmente em novembro - Foto: Divulgação

O filme ‘O Agente Secreto’ ganhou um novo trailer nesta segunda-feira, 6. O vídeo apresentou outros personagens da trama, estrelada por Wagner Moura e dirigida por Kleber Mendonça Filho.

Dentre os grandes nomes presentes no filme estão Maria Fernanda Cândido, Carlos Francisco, Gabriel Leone, Alice Carvalho, Roberto Diogenes, Hermila Guedes, Udo Kier e outros.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O longa-metragem tem estreia prevista para o dia 6 de novembro nos cinemas de todo o Brasil, mas foi exibido em sessões especiais no Cine Glauber Rocha, em Salvador, como forma de qualificação para a premiação do Oscar em 2026.

Confira: