‘O Agente Secreto’ apresenta personagens em novo trailer; assista
O filme está prestes a ser indicado ao Oscar 2026
Por Franciely Gomes
O filme ‘O Agente Secreto’ ganhou um novo trailer nesta segunda-feira, 6. O vídeo apresentou outros personagens da trama, estrelada por Wagner Moura e dirigida por Kleber Mendonça Filho.
Dentre os grandes nomes presentes no filme estão Maria Fernanda Cândido, Carlos Francisco, Gabriel Leone, Alice Carvalho, Roberto Diogenes, Hermila Guedes, Udo Kier e outros.
O longa-metragem tem estreia prevista para o dia 6 de novembro nos cinemas de todo o Brasil, mas foi exibido em sessões especiais no Cine Glauber Rocha, em Salvador, como forma de qualificação para a premiação do Oscar em 2026.
