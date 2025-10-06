Menu
NOVIDADE

‘O Agente Secreto’ apresenta personagens em novo trailer; assista

O filme está prestes a ser indicado ao Oscar 2026

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

06/10/2025 - 19:24 h
O filme será exibido oficialmente em novembro
O filme será exibido oficialmente em novembro

O filme ‘O Agente Secreto’ ganhou um novo trailer nesta segunda-feira, 6. O vídeo apresentou outros personagens da trama, estrelada por Wagner Moura e dirigida por Kleber Mendonça Filho.

Dentre os grandes nomes presentes no filme estão Maria Fernanda Cândido, Carlos Francisco, Gabriel Leone, Alice Carvalho, Roberto Diogenes, Hermila Guedes, Udo Kier e outros.

Leia Também:

Netflix abre vaga home office para IA com salário de R$ 3,7 milhões
Você notou isso em Superman? Pause em 1h50 e descubra segredo
Esse filme de suspense é um dos melhores remakes da história do cinema

O longa-metragem tem estreia prevista para o dia 6 de novembro nos cinemas de todo o Brasil, mas foi exibido em sessões especiais no Cine Glauber Rocha, em Salvador, como forma de qualificação para a premiação do Oscar em 2026.

Confira:

