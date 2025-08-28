Quanto custa assinar todos os streamings no Brasil? Veja preços

Netflix - Foto: Shutterstock

Quem é fã de filmes e séries passou a sentir no bolso os aumentos constantes no valor dos streamings. Nos últimos dias, o Apple TV+ sofreu reajuste de preço no Brasil, que era de R$ 21,90 e passou a custar R$ 29,90 por mês — um reajuste de 37%. Seguindo a mesma linha, HBO Max anunciou, na última terça-feira, 26, mudanças nos valores de seu plano standard e as assinaturas anuais.

Esses aumentos recorrentes acabam impactando a vida financeira das pessoas que querem assinar alguns streamings para conferir os lançamentos ou simplesmente assistir a uma produção da qual é fã.

No entanto, também tem aqueles que realmente mantêm todas as assinaturas, apesar das mudanças nos preços. Mas quanto custa assinar todos os streamings no Brasil?

Somando todos os planos básicos/padrões da Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video, Globoplay, Apple TV+, Paramount+, Mubi, Crunchyroll e Reserva Imovision totaliza: R$ 244,69.

O total da somatória dos planos mais caros — premium, platinum, sem anúncios, entre outros — e padrões é: R$ 389,69.

Qual o streaming mais assinado?

Segundo o Nexus, Instituto de Pesquisa e Inteligência de Dados, sete em cada dez brasileiros (72%) das classes A, B e C consomem algum streaming de vídeo. A pesquisa entrevistou mil cidadãos com idade a partir de 16 anos, nas 27 Unidades da Federação (UFs), entre 14 e 20 de julho de 2025.

Só as classes A, B e C foram consideradas, de acordo com o Critério Brasil, da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas (Abep).

Entre quem assiste a filmes e séries em plataformas pagas, 27% assinam apenas um serviço, 26% usam de 2 a 3 streamings diferentes e 19%, assinam 4 ou mais. A assinatura de quatro ou mais streamings é maior entre brasileiros da classe A (44%), com ensino superior completo (29%) e moradores do Norte/Centro-Oeste (24%).

Das plataformas disponibilizadas no Brasil, a Netflix é a mais popular entre as classes A, B e C, assinada por 59%. Em seguida, os brasileiros assinam o Prime Vídeo (33%), Globoplay (26%), HBO Max (22%) e Disney Plus (22%).

Além disso, a Netflix também é considerada a melhor e mais completa plataforma de streaming por 48% dos entrevistados. Para 76%, ela está no top 3 assinaturas com maior qualidade e variedade de filmes e séries e é preferência das mulheres (83%) mais do que dos homens (69%). Os mais ricos (85%) e os moradores do Nordeste (85%) também costumam optar pela plataforma.

O Prime Vídeo é a segunda plataforma mais citada no top 3, escolha de 48% dos brasileiros. A popularidade é maior entre quem é da classe B (61%) e quem tem ensino superior completo (60%).

Confira os principais serviços e os valores de cada pacote:

Netflix

Plano padrão com anúncios: R$ 20,90 por mês

Plano padrão sem anúncios: R$ 44,90 por mês

Plano premium: R$ 59,90 por mês

A Netflix não oferece mais um plano anual, a assinatura é exclusivamente mensal.



HBO Max

A partir de 26 de setembro, os valores serão:

Plano básico com anúncios: R$ 29,90

Plano standard: passa de R$ 39,90 para R$ 44,90

Plano platinum: R$ 55,90

Plano anual:

Plano básico com anúncios: de R$ 226,80 para R$ 274,90 por ano ou em 12x de R$22,90

Plano standard: de R$ 358,80 para R$ 419,90 ou em 12x de R$ 34,90

Plano platinum: de R$ 478,80 para R$ 539,90 ou em 12x de R$ 44,90

Disney+

Plano padrão com anúncios: R$ 27,99 por mês

Plano padrão sem anúncios: R$ 46,90 por mês

Plano premium: R$ 59,90 por mês

Prime Video

Amazon Prime com anúncios: R$ 19,90 por mês

Amazon Prime sem anúncios: R$ 29,90 por mês

Plano anual com anúncios: 12 x de R$ 13,90

Plano anual sem anúncios: 12 x de R$ 23,90

Globoplay

Plano padrão com anúncios: R$ 22,90 por mês

Plano premium: R$ 39,90 por mês

Plano anual com anúncios: 12 x de R$ 14,90

Plano anual premium: 12 x de R$ 29,90

Apple TV+

Plano padrão: R$ 29,90 por mês

Paramount+

Plano básico: R$ 18,90 por mês

Plano padrão: R$ 27,90 por mês

Plano premium: R$ 34,90 por mês

Plano básico anual: R $ 169,90

Plano padrão anual: R$ 249,90

Plano premium anual: R$ 309,90

Mubi

Plano padrão: R$ 34,90 por mês

Plano anual : R$ 298,80

Estudante: R$ 21,90 por mês

Crunchyroll

Fan: R$ 14,90 por mês

Mega Fan: R$ 19,99 por mês

Plano anual: R$199,90

Reserva Imovision