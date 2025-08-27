O filme mais visto da história da Netflix vai te surpreender

Netflix - Foto: Reprodução | Netflix

O filme ‘Guerreiras do K-Pop’ segue fazendo sucesso na Netflix. A animação se tornou o longa mais assistido da história plataforma de streaming, com 236 milhões de visualizações no total.

A produção, que vem quebrando recordes no mundo da música e lotando salas de cinema mesmo depois de dois meses de sua estreia no streaming, superou ‘Alerta Vermelho’, comédia de ação com Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot.

Em comparação, o antigo campeão somava 230,9 milhões. A lista continua com ‘Bagagem de Risco’, com Taron Egerton, a sátira ‘Não Olhe Para Cima’, com Leonardo DiCaprio, e ‘Projeto Adam’, também com Ryan Reynolds.

A animação também fez sucesso nos cinemas. Mesmo dois meses após a estreia, ‘Guerreiras do Kpop’ arrecadou mais de 20 milhões de dólares nos EUA e alcançou outro marco inédito para o longa.

Além disso, o filme também conquistou grandes feitos na música. A música-tema, ‘Golden’, alcançou o topo da Billboard Hot100 e do Spotify Global, e segue desempenhando bons números meses após o lançamento.

Qual a história de Guerreiras do K-Pop?

O filme retrata o trio feminino HUNTR/X — que é também a geração mais recente de uma dinastia de caçadores de demônios, responsável por manter o mundo todo protegido das criaturas infernais. Acontece que o plano mais recente dos vilões é formar os Saja Boys, um grupo masculino que canta o mesmo gênero musical e pretende roubar todas as fãs das heroínas da história.

Guerreiras do K-Pop conta com direção de Maggie Kang e Chris Appelhans (‘Din e o Dragão Genial’).

O filme segue disponível para streaming na Netflix.

