Ator de Salvador é destaque em fenômeno da Netflix

O ator baiano Wesley Guimarães é um dos destaques da minissérie ‘Pssica’, um dos maiores sucessos da Netflix atualmente. Nascido e criado no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, ele tem levado sua arte para o Brasil e o mundo, conquistando público e crítica com atuações marcantes, mas não apenas nas telas.

Nos palcos, Wesley integra o elenco do espetáculo musical ‘Clara Nunes – A Tal Guerreira’, produção que celebra a vida e obra de uma das maiores intérpretes da música brasileira. A montagem tem sido elogiada pela força cênica e pela entrega dos atores, ressaltando ainda mais a versatilidade do baiano.

No audiovisual, a presença de Wesley Guimarães tem ganhado ainda mais destaque. Em 2025, estreou em duas grandes produções nas plataformas de streaming. Primeiro, em ‘Jogo Cruzado’, disponível no Disney+, e a adaptação de Pssica, lançada pela Netflix e que conta com direção de Fernando Meirelles — cineasta indicado ao Oscar por ‘Cidade de Deus’ — em parceria com Quico Meirelles, e tem chamado atenção pela intensidade de sua narrativa.

Além disso, Wesley brilha no cinema como protagonista do longa-metragem ‘Passagrana’, já disponível no Disney+.

Ao longo da sua carreira, o ator Wesley Guimarães interpretou o personagem Isac da série ‘Cidade Invisível’, da Netflix. Ele também deu vida a Marcel em ‘Irmandade’, que tinha como protagonista o cantor e ator Seu Jorge.

Pssica desbanca Wandinha na Netflix

Um dos maiores fenômenos da Netflix, Wandinha mantém o topo das audiências globais desde a estreia da nova temporada, lançada 6 de agosto. No entanto, no Brasil, uma produção nacional vem chamando a atenção e conquistando o público.

A minissérie Pssica, de apenas quatro episódios, entrou para a lista das mais assistidas no país. Dirigida por Fernando Meirelles, indicado ao Oscar por Cidade de Deus, e por seu filho, Quico Meirelles, a obra reafirma a força da cinematografia brasileira ao competir diretamente com produções de Hollywood.

O que acontece em Pssica?

Baseada no livro homônimo do escritor paraense Edyr Augusto, a trama acompanha Janalice (Marleyda Soto), uma adolescente sequestrada por uma quadrilha de tráfico humano após ter um vídeo íntimo vazado. Determinada, ela luta para sobreviver e escapar dos traficantes.

Paralelamente, Preá (Lucas Galvino) enfrenta dilemas morais ao assumir o papel de líder dos ratos d’água, enquanto Mariangel (Marleyda Soto), busca vingança pela morte de sua família. Sem saber da existência uns dos outros, seus caminhos se cruzam às margens do rio Amazonas, onde juntos terão de enfrentar uma maldição que recai sobre eles.