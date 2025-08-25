De graça! Filme impactante que se passa na Bahia estreia em Salvador

Estreia acontece na próxima sexta-feira, 29 - Foto: Divulgação

A Sala Walter da Silveira, em Salvador, vai receber, na próxima sexta-feira, 29, a partir das 15h, o evento de lançamento do documentário ‘Cinergia Diversa’, uma iniciativa dedicada a valorizar as culturas populares, as identidades e os talentos da Bahia.

Realizado pela ONG Pontos Diversos, o filme é resultado de uma jornada por diferentes territórios do estado, registrando vivências, saberes e expressões artísticas de comunidades que fazem da arte um instrumento de resistência e transformação social.

Com imagens e narrativas colhidas em cidades como Juazeiro, Valença, Feira de Santana e Alagoinhas, o documentário revela a potência da diversidade cultural baiana e a importância de políticas de inclusão e fortalecimento da produção cultural local.

O legado do Cinergia Diversa se traduz em estruturas permanentes — como as quatro salas públicas de cinema montadas nas cidades por onde passou a jornada — e em efeitos duradouros: moradores capacitados, profissionais inseridos no setor cultural, autoestima coletiva fortalecida.

“A gente dizia pra todo mundo: ‘vocês também podem fazer filme, podem contar suas histórias’. Em vários lugares, as pessoas se emocionaram vendo cenas que reconheciam. Isso mexe com o imaginário, com a autoestima. É um convite pra criar”, conta Davi Bahia, produtor cultural integrante do projeto e morador do subúrbio de Salvador.

Além da exibição gratuita do filme, o evento de lançamento do filme vai contar uma conversa com integrantes do projeto, artistas e representantes das comunidades retratadas. A ideia é compartilhar experiências, debater caminhos para a economia criativa e celebrar a arte como ferramenta de mudança.

O projeto foi contemplado nos Editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal.