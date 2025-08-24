Menu
CINEINSITE
CINEINSITE

A minissérie proibida da Netflix: ela é chocante e tem apenas 6 episódios

Produção britânica revive o trágico fim dos Romanov com drama, intrigas e cenas explícitas para maiores de 16 anos

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

24/08/2025 - 22:13 h | Atualizada em 24/08/2025 - 22:29
“Os Últimos Czares” é uma das séries de sucesso da Netflix
"Os Últimos Czares" é uma das séries de sucesso da Netflix

Se você acha que já viu tudo sobre história e intrigas reais, prepare-se para “Os Últimos Czares”. A produção britânica da Netflix que revive o trágico fim da família Romanov com um drama intenso e cenas explícitas que justificam a classificação para maiores de 16 anos.

Lançada em 2019, a minissérie tem apenas seis episódios, cada um com menos de 50 minutos, e retrata o reinado de Nicolau II, o último czar da Rússia, um monarca que resistiu a modernizar seu império enquanto a população clamava por mudanças.

A série mistura dramatização e elementos documentais, expondo conspirações palacianas, corrupção, tensões políticas e os excessos da corte imperial.

Muito além da história oficial

“Os Últimos Czares” não se limita a uma reconstituição histórica: sexo, violência e paixões obscuras aparecem sem filtros, revelando os segredos mais sombrios da corte.

Essa abordagem crua fez a produção ser classificada como uma das séries mais proibidas do streaming.

Críticos e espectadores destacam que, com a combinação de tensão, realismo e conteúdo explícito, a minissérie é uma aposta certeira para quem busca uma narrativa fascinante e trágica ao mesmo tempo.

A curta, intensa e viciante série da Netflix

Ao contrário de outras produções históricas longas, “Os Últimos Czares” prende o espectador justamente por sua brevidade: menos de seis horas para acompanhar Nicolau II, a czarina Alexandra, a influência enigmática de Rasputin e o destino de Anastásia.

A trama intercala cenas ficcionais com depoimentos de especialistas, garantindo contexto histórico sem perder o ritmo dramático.

Por que é considerada proibida?

  • Cenas gráficas de sexo e violência.
  • Retratos cruéis do luxo decadente e da corrupção da corte.
  • Conspirações e traições políticas mostradas sem suavizar a realidade.

