Conheça "Lost", uma das melhores séries de todos os tempos!

Lost marcou uma das fases mais históricas do universo do mistério - Foto: Divulgação

Antes mesmo do sucesso de Game of Thrones, a presença de Lost já revolucionava o mundo das séries de mistério na internet.

Entre 2004 e 2010, a trama de J.J. Abrams, Damon Lindelof e Carlton Cuse marcou uma das fases mais históricas do universo das teorias de fãs.

O que acontece em Lost?

A narrativa acompanha Jack (Matthew Fox), que acorda em uma praia paradisíaca após a queda do avião em que estava. Ele e muitos outros passageiros caíram na costa de uma ilha tropical, deixando 48 sobreviventes isolados.

As chances de sobrevivência e de serem resgatados eram mínimas, já que o avião desviou milhares de quilômetros de sua rota original.

Enquanto estão ilhados, eles tentam aproveitar ao máximo a situação, reunindo seus pertences e construindo uma pequena civilização, comandados por Jack e pela determinada Kate (Evangeline Lilly). No entanto, eles não connhecem os segredos que cada um carrega consigo, nem os mistérios que aguardam por eles naquela ilha.

Tanto Lost quanto Game of Thrones marcaram época como as séries mais comentadas de suas gerações. Embora ambas tenham deixado muitos fãs insatisfeitos com suas conclusões, elas continuam sendo marcos do entretenimento televisivo.

Lost está disponível atualmente na Netflix e na Disney+



Confira trailer: