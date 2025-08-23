Menu
EVENTO AGUARDADO

Parceiro de A TARDE, Open Air Brasil anuncia data de início das vendas em Salvador

Evento em Salvador terá filmes, gastronomia, shows e pipoca grátis entre os dias 30 de setembro e 12 de outubro

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

23/08/2025 - 13:38 h | Atualizada em 23/08/2025 - 14:45
Salvador recebe maior tela de cinema a céu aberto do mundo -

A estreia do aguardado Open Air Brasil está cada vez mais perto. O evento, com parceria do Grupo A TARDE, confirmou a data de abertura das vendas dos ingressos: 9 de setembro. A maior tela de cinema a céu aberto do mundo ficará no Centro de Convenções de Salvador e entre 30 de setembro a 12 de outubro.

O Open Air Brasil chegará na cidade com o intuito de oferecer ao público soteropolitano a oportunidade de ter uma experiência audiovisual marcante.

Na sua 35ª edição, o evento une a magia do cinema à tecnologia de última geração da exclusiva tela gigante de 325 m² (do tamanho de uma quadra de tênis), que vem direto da Suíça.

Open Air Brasil promete movimentar Salvador
Open Air Brasil promete movimentar Salvador | Foto: Divulgação

A projeção em 4K e o potente sistema de som, com 28 caixas Dolby Digital Surround, também fazem toda a diferença. Ao longo de 20 anos, o evento já recebeu um público superior a 750 mil pessoas e exibiu mais de 650 filmes, de blockbusters a cults, passando por clássicos a filmes de arte.

Experiência além dos filmes

Além da programação dos filmes, pensada cuidadosamente para atender diferentes públicos, o Open Air Brasil proporciona uma experiência cinematográfica expandida, combinada com shows, performances e ativações. Até hoje, foram mais de 145 apresentações musicais de artistas como a saudosa Preta Gil, além de Gloria Groove, Lulu Santos, Marcelo D2 e Buchecha.

O Open Air Brasil destaca o seu lado imersivo, mas também gastronômico e de celebração do cinema. O evento também investe na acessibilidade e vai fazer algo inovador.

O criador e diretor do Open Air Brasil, Renato Byington, relatou ao A TARDE que, na edição de Brasília, que ocorreu em junho, foi contratada uma consultoria especializada no assunto e, segundo ele, foi “muito profundo o conhecimento que eles passaram”. “Ao mesmo tempo, percebemos como a maioria das pessoas é quase ignorante nesse assunto”, ressaltou.

O idealizador ainda destacou que o espaço vai oferecer ativações para as crianças e outras oportunidades de entretenimento.

“Tem uma música agradável, um espaço amplo, não tem fila, sem aperto, é ventilado. É só chegar, escolher seus lugares, sem precisar ter a preocupação de se vai ter uma boa visibilidade ou não, porque toda a arquibancada oferece uma visibilidade perfeita da tela e um som perfeito. Além da arquibancada, tem as espreguiçadeiras na frente. Temos cerca de 1.100 lugares na arquibancada e mais 400 espreguiçadeiras”, explicou Byington.

x