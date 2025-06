Open Air: Maior cinema a céu aberto do mundo chega em Brasília

Open Air é o maior cinema a céu aberto do mundo - Foto: Divulgação

O maior cinema a céu aberto do mundo desembarcou em Brasília, nesta quarta-feira, 4, para uma programação diversa com exibição de sucessos de bilheteria e atrações musicais.

O Open Air retorna à capital federal depois de nove anos e ingressos entre R$ 45 (meia-entrada) e R$ 90 (inteira). São 17 sessões de filmes, com produções nacionais e internacionais.

Com uma tela de tamanho equivalente a uma quadra de tênis, esta edição do Open Air traz uma tecnologia de última geração da exclusiva tela gigante de 325 m², que vem direto da Suíça. A projeção é de 4K, com um potente sistema de som e 28 caixas Dolby Digital Surround.

Filmes como “Homem com H", “Lilo & Stitch” live-action e “Anora”, vencedor do Oscar de melhor filme deste ano, fazem parte da experiência (confira a programação completa abaixo). A experiência fica disponível até o dia 15 de junho.

Além das exibições cinematográficas, o evento conta ainda com apresentações musicais. Ao longo dos 12 dias de programação, os artistas Larissa Luz, Catto, Dora Morelenbaum e Juliana Linhares se apresentam no evento com gêneros variados.

Alguns recursos que estarão disponíveis em todos os dias de Open Air Brasil são: receptivo bilíngue e preparado para atender pessoas com deficiência, protetores auriculares disponíveis, guia de rotas acessíveis do evento, Espaço Calma para receber pessoas neurodiversas, quando necessário, e legendas em todos os filmes, inclusive os nacionais.



Edição em Salvador

A previsão é que o Open Air chegue em Salvador entre os dias 30 de setembro e 12 de outubro, no Centro de Convenções, na orla da Boca do Rio. A pipoca será gratuita e os ingressos serão vendidos no Sympla.

Antes de Salvador e Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo também estão no calendário, com previsão de realização em 2026. Apresentado pelo Ministério da Cultura e pelo Nubank, o evento é idealizado e produzido pela D+3 Produções.