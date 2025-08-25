O que é Pssica? Entenda nome de fenômeno brasileiro da Netflix

‘Pssica’ já está disponível na Netflix - Foto: Divulgação

A minissérie brasileira ‘Pssica’, de apenas quatro episódios, entrou para a lista das mais assistidas no país na Netflix, desbancando ‘Wandinha’, um dos maiores sucessos mundiais da plataforma de streaming. Estrelada por Lucas Galvino, Marleyda Soto e Domithila Catete, a produção, que foi lançada na última quarta-feira, 20, apresenta a trágica história de uma adolescente que é vítima de tráfico sexual.

Dirigida por Fernando Meirelles, indicado ao Oscar por ‘Cidade de Deus’, e por seu filho, Quico Meirelles, a obra reafirma a força da cinematografia brasileira ao competir diretamente com produções de Hollywood.

Porém, um dos detalhes que mais chama atenção e causou dúvidas no público é o nome da minissérie, pois, quem mora fora do Pará, pode não ter entendido do que se trata. Mas o Cineinsite A TARDE explica.

O que significa Pssica?

No Pará, a palavra normalmente é usada como sinônimo de maldição, azar ou algo ruim que está perseguindo uma pessoa. Segundo Edyr Augusto, que escreveu o livro publicado em 2015 no qual a série se baseia, a gíria regional tem origem no idioma indígena nheegatu.

“Falamos muito em Belém quando se quer desejar azar para alguém”, explicou o autor ao site Vice. “Você deseja uma psica para a pessoa. Quando um jogador vai cobrar um pênalti contra o seu time e você quer que ele erre, você fala ‘psica’”, detalhou.

Edyr Augusto contou que decidiu usar a palavra, que traz uma grafia diferenciada no livro, como uma espécie de provocação.

O que acontece em Pssica?

A a trama acompanha Janalice (Marleyda Soto), uma adolescente sequestrada por uma quadrilha de tráfico humano após ter um vídeo íntimo vazado. Determinada, ela luta para sobreviver e escapar dos traficantes.

Paralelamente, Preá (Lucas Galvino) enfrenta dilemas morais ao assumir o papel de líder dos ratos d’água, enquanto Mariangel (Marleyda Soto), busca vingança pela morte de sua família. Sem saber da existência uns dos outros, seus caminhos se cruzam às margens do rio Amazonas, onde juntos terão de enfrentar uma maldição que recai sobre eles.