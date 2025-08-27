Esses são os 10 filmes mais vistos da história na Netflix

O Mundo Depois de Nós (2023) - Foto: Divulgação

A lista com os 10 filmes mais assistidos da história da Netflix foi atualizada na terça-feira, 26, e conta com uma novidade: ‘Guerreiras do K-Pop’, que já acumula 236 milhões de visualizações. O ranking conta ainda com ‘Alerta Vermelho’, que foi desbancado pela animação, ‘Bagagem de Risco’, ‘Não Olhe para Cima’, entre outros.

Confira os filmes mais vistos da Netflix no mundo até 25 de agosto de 2025:

1. Guerreiras do K-Pop (2025) – 236 milhões de visualizações

O grupo feminino HUNTR/X, composto por Rumi, Mira e Zoey, caçam, secretamente, demônios enquanto conciliam suas carreiras de estrelas do K-pop e enfrentam o grupo rival Saja Boys.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

2. Alerta Vermelho (2021) – 230,9 milhões de visualizações

Um agente da Interpol persegue o ladrão de arte mais procurado do mundo. Ele só não esperava ter seu alvo como parceiro para prender uma bandida muito esperta.

3. Bagagem de Risco (2024) – 172,1 milhões de visualizações

Um viajante misterioso chantageia um jovem agente da TSA (Administração de Segurança dos Transportes) para que ele deixe um pacote perigoso passar pela segurança e entrar em um voo no dia de Natal.

4. Não Olhe para Cima (2021) – 171,4 milhões de visualizações

Dois astrônomos descobrem que em poucos meses um meteorito destruirá o planeta Terra. A partir desse momento, eles devem alertar a humanidade por meio da imprensa sobre o perigo que se aproxima.

5. O Projeto Adam (2022) – 157,6 milhões de visualizações

Um piloto que viaja no tempo junta-se a seu eu mais jovem e a seu falecido pai para chegar a um acordo com seu passado e salvar o futuro.

6. Bird Box (2018) – 157,4 milhões de visualizações

Entidades misteriosas invadem a Terra com sua terrível presença. Aqueles que as veem, se matam instantaneamente. O mundo entra em colapso, mas uma mãe luta para encontrar um lugar seguro para viver com seus filhos.

7. De Volta à Ação (2025) – 147,2 milhões de visualizações

Quinze anos depois de abandonar a CIA para formar uma família, os ex-agentes de elite Matt e Emily voltam ao mundo da espionagem ao terem seus disfarces descobertos.

8. O Mundo Depois de Nós (2023) – 143,4 milhões de visualizações

As férias de uma família numa casa luxuosa sofrem uma reviravolta quando um ciberataque afeta todos os dispositivos e duas pessoas estranhas batem à porta.

9. Agente Oculto (2022) – 139,3 milhões de visualizações

O agente mais habilidoso da CIA, cuja verdadeira identidade é desconhecida, descobre os segredos obscuros da agência e um ex-colega insano coloca uma recompensa por sua cabeça ao recrutar assassinos internacionais para caçá-lo.

10. Donzela (2024) – 138 milhões de visualizações

A princesa Elodie, que acredita que vai se casar com o príncipe Henry, descobre que está sendo sacrificada a um dragão.