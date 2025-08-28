Ladrões e muito mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Ladrões, dirigido por Darren Aronofsky, é a principal estreia da semana - Foto: Divulgação

Os cinemas de Salvador oferecem uma programação rica e variada, com opções para todos os públicos. Entre os grandes lançamentos e filmes em cartaz, destacam-se filmes nacionais, longas de comédia, opções para os fãs de terror e produções para toda a família.

Embora ‘Ladrões', dirigido por Darren Aronofsky (Cisne Negro),seja a estreia mais aguardada da semana, a diversidade de filmes em cartaz garante alternativas que vão desde histórias repletas de ação até obras mais reflexivas.

Para quem está em busca de um bom filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.

Estreia e filmes em cartaz nos cinemas

LADRÕES

Hank Thompson (Austin Butler) já foi um prodígio do beisebol colegial, mas seus dias no campo ficaram para trás. Fora isso, sua vida parece tranquila: ele namora a carismática bartender Lyla (Zoë Kravitz), vive em Nova York e acompanha a improvável corrida do seu time rumo ao título.

Tudo muda quando o vizinho excêntrico, Russ (Matt Smith), lhe pede um favor simples, cuidar de seu gato. O que deveria ser apenas uma tarefa corriqueira coloca Hank no caminho de uma rede de gângsteres violentos e imprevisíveis. Agora, cercado por ameaças que ele mal compreende, Hank terá de recorrer à astúcia para sobreviver e descobrir o que, afinal, todos querem dele.

O ÚLTIMO AZUL

No filme com Rodrigo Santoro, em meio a uma política de recuperação econômica, o governo cria colônias compulsórias, destinadas a confinar idosos sob a justificativa de garantir-lhes um “fim de vida digno”. Teresa, moradora de uma cidade industrializada na Amazônia, é surpreendida ao ser convocada após a redução da idade mínima para o programa. Com apenas alguns dias antes do confinamento, ela decide desafiar seu destino e parte em uma jornada pelos rios e afluentes amazônicos em busca de realizar um último desejo.

OS ROSES: ATÉ QUE A MORTE OS SEPARE

Ivy e Theo parecem ter tudo: um casamento apaixonado, filhos exemplares e carreiras de sucesso. Mas, por trás da fachada perfeita, algo começa a ruir. Quando a trajetória profissional de Theo entra em declínio enquanto Ivy alcança novos patamares, a harmonia dá lugar a uma disputa silenciosa. Ambições, frustrações e ressentimentos acumulados se transformam em uma bomba-relógio prestes a explodir.

C.I.C - CENTRAL DE INTELIGÊNCIA CEARENSE

O nome dele é Ley, Wanderley - codinome Karkará. Um agente secreto que é muito mais que um James Bond nacional: ele é um cabra arretado, que não tem medo de fazer a chibata cantar. Ele é também a última esperança do Brasil para recuperar os dados roubados de um projeto ultrassecreto, que amaça destruir as praias do país. Para isso, ele precisa unir forças com espiões paraguaios e argentinos.

CAÇADORES DO FIM DO MUNDO

Uma década após uma tempestade solar devastar o planeta e eliminar toda a tecnologia, um ex-soldado sobrevive caçando tesouros perdidos para os poucos poderosos que ainda restam. Sua nova missão é recuperar a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Ele se une uma outra caçadora e se vê em uma perigosa corrida contra um senhor da guerra implacável que também está atrás da relíquia. Cercado por enigmas e ameaças, terá que escolher entre se apegar ao passado ou lutar por um novo futuro.​

FAÇA ELA VOLTAR

Faça Ela Voltar acompanha os meio-irmãos Andy e Piper, que após encontrarem o pai morto são enviados para um lar adotivo. Eles passam a viver com Laura, uma guardiã excêntrica e ex-conselheira pedagógica, que também cuida de Oliver, um jovem mudo. Isolados da cidade grande, os três dividem uma casa que guarda segredos sombrios. Quando Andy e Piper descobrem um ritual macabro, a relação entre eles é colocada à prova, ameaçando se transformar em uma dor irreversível.

ANÔNIMO 2

Quatro anos após os eventos do primeiro filme, Hutch Mansell tenta equilibrar a vida familiar com o retorno ao seu passado violento. Distante da esposa Becca e dos filhos, ele decide levá-los, junto ao pai David e ao irmão Harry, para uma viagem nostálgica a Plummerville. O que deveria ser um descanso em família rapidamente se transforma em caos quando uma briga trivial com encrenqueiros locais desencadeia uma nova onda de violência.

AMORES À PARTE

Carey, vê sua vida virar de cabeça para baixo quando sua esposa Ashley pede o divórcio. Em busca de apoio, ele recorre aos amigos Julie e Paul, mas se surpreende ao descobrir que o segredo da felicidade do casal é um relacionamento aberto. Curioso e desesperado, Carey decide se aventurar, mas acaba ultrapassando todos os limites e levando a relação de todos eles à loucura.

JUNTOS

O que poderia ser uma oportunidade para recomeçar logo se transforma em um verdadeiro pesadelo, quando uma força sobrenatural começa a corromper sua relação, suas mentes e seus corpos. À medida que se afastam de tudo o que conheciam, o casal descobre que, para permanecerem juntos, terão que enfrentar um horror muito maior do que o que os separava.

OS CARAS MALVADOS 2

Agora reformados, os Bad Guys estão determinados — e esforçando-se ao máximo — para levar uma vida do lado certo da lei. Mas seus planos de redenção vão por água abaixo quando acabam sequestrados e forçados a participar de um assalto de alto risco e proporções globais, liderado por uma nova e surpreendente equipe de criminosas: as Bad Girls.

A HORA DO MAL

Todas as crianças da mesma sala de aula, exceto uma, desaparecem misteriosamente na mesma noite e exatamente no mesmo horário. A comunidade fica se perguntando quem ou o que está por trás do desaparecimento.

A MELHOR MÃE DO MUNDO

Uma catadora de materiais recicláveis que decide prestar queixa em uma delegacia da mulher após sofrer abusos do marido, mas não encontra lá a proteção e ajuda que procura. Determinada a dar uma nova vida e um lar seguro para seus dois filhos, ela decide abandonar a sua casa, levando as crianças na sua carroça.

