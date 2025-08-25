Esses são os melhores filmes de terror de 2025

Cineinsite A TARDE reuniu os destaques do terror em 2025 - Foto: Divulgação

O terror nunca esteve tão em alta quanto em 2025. O mês de agosto trouxe um trio de estreias que sacudiu o gênero e deixou críticos e fãs na mesma sintonia: elogios, sustos e muito debate nas redes sociais.

Produções lançadas ao longo de 2025 serviram como prova de que o cinema de horror segue em constante reinvenção, conquistando espaço entre as produções mais comentadas e aclamadas do ano.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre vampiros, zumbis e histórias recheadas de demônios e mistério, o terror mostrou sua versatilidade. Da violência explícita do gore às propostas mais sofisticadas e reflexivas, o gênero reafirma que ainda sabe dialogar com diferentes públicos e que sua relevância está longe de perder força.

Mas o caminho até aqui não foi só de aplausos. Alguns títulos lançados em 2025 não corresponderam às expectativas, dividindo opiniões entre o público e a crítica. Ainda assim, entraram para a lista de curiosidades do gênero, lembrando que nem todo terror precisa de unanimidade.



O que anima ainda mais os fãs é que a temporada de estreias está longe de terminar. Entre continuações de franquias queridinhas e projetos inéditos, o segundo semestre promete manter o clima sombrio até o fim do ano.

Para ajudar você a se atualizar, o Cineinsite A TARDE reuniu os destaques do terror em 2025: os grandes sucessos, os títulos que ficaram no meio do caminho e produções aguardadas que ainda vão estrear nos cinemas.

Os melhores filmes de terror de 2025

Faça Ela Voltar

Cena de Faça Ela Voltar | Foto: Divulgação

Faça Ela Voltar acompanha os meio-irmãos Andy e Piper, que após encontrarem o pai morto são enviados para um lar adotivo. Eles passam a viver com Laura, uma guardiã excêntrica e ex-conselheira pedagógica, que também cuida de Oliver, um jovem mudo.



Isolados da cidade grande, os três dividem uma casa que guarda segredos sombrios. Quando Andy e Piper descobrem um ritual macabro, a relação entre eles é colocada à prova, ameaçando se transformar em uma dor irreversível.

Onde assistir: Filme está em cartaz nos cinemas de todo país

A Hora do Mal

Cena de A Hora do Mal | Foto: Divulgação

A Hora do Mal acompanha o desaparecimento de 17 crianças - exceto uma - de uma mesma classe que misteriosamente, ao mesmo tempo, fogem de suas casas de madrugada. Sem nenhum sinal de arrombamento ou sequestro, a cidade inteira demanda respostas sobre o que pode ter acontecido naquela noite.

Quem ou o que poderá estar por trás deste estranho mistério? Enquanto os pais lutam para entender o que aconteceu, as autoridades buscam por informações pela pequena cidade.

Onde assistir: Filme está em cartaz nos cinemas de todo país

Juntos

Cena de Juntos | Foto: Divulgação

O que poderia ser uma oportunidade para recomeçar logo se transforma em um verdadeiro pesadelo, quando uma força sobrenatural começa a corromper sua relação, suas mentes e seus corpos. À medida que se afastam de tudo o que conheciam, o casal descobre que, para permanecerem juntos, terão que enfrentar um horror muito maior do que o que os separava.



Onde assistir: Filme está em cartaz nos cinemas de todo país

Pecadores

Cena de Pecadores | Foto: Divulgação

Determinados a deixar o passado turbulento para trás, dois irmãos gêmeos retornam à cidade natal em busca de um novo começo. Mas a esperança de recomeço logo dá lugar ao medo quando eles percebem que algo ainda mais sombrio os aguardava para recebê-los de volta.



Onde assistir: HBO Max

Extermínio: A Evolução

Cena de Extermínio: A Evolução | Foto: Divulgação

Três décadas se passaram desde que o vírus da raiva escapou de um laboratório, transformando grande parte da humanidade em zumbis aterrorizantes. Agora, acompanhamos um grupo de sobreviventes isolados em uma ilha, que encontrou uma maneira de coexistir com as criaturas.



Protegidos por um muro e conectados a territórios contaminados por uma estrada fortemente vigiada, alguns membros são forçados a deixar a segurança da comunidade em uma missão arriscada. Fora de seu refúgio, eles se deparam com novos horrores e mutações não apenas entre os infectados, mas também entre os próprios sobreviventes que ficaram para trás.

Onde assistir: Disponível para aluguel e compra no Prime Video

Premonição 6: Laços de Sangue

Cena de Premonição 6 | Foto: Divulgação

A jovem universitária Stefanie é atormentada por pesadelos macabros nos quais presencia a morte de todos os seus familiares. Em busca de respostas, ela retorna à cidade onde cresceu para encontrar a única pessoa capaz de quebrar o ciclo fatal: sua avó Iris, que décadas atrás salvou diversas vidas ao prever tragédias.



Para proteger sua família de um destino brutal e definitivo, Stefanie precisará juntar todas as peças do quebra-cabeça e enfrentar a maldição que voltou a ameaçar a todos que ama.



Onde assistir: HBO Max

Nosferatu

Cena de Nosferatu | Foto: Divulgação

Um conto gótico de obsessão entre uma jovem assombrada na Alemanha do século XIX e o antigo vampiro da Transilvânia que a persegue, trazendo consigo um horror incalculável.



Onde assistir: Prime Video

Filmes de terror de 2025 que fracassaram na crítica ou bilheteria

Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado

Cena de Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado | Foto: Divulgação

Sequência do clássico de 1997, Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado acompanha cinco amigos que, após causar um acidente de carro fatal, decidem encobrir seu envolvimento em vez de enfrentar as consequências.



Um ano depois, eles passam a ser perseguidos por um assassino misterioso que parece saber exatamente o que aconteceu naquele verão, colocando-os em uma corrida desesperada para salvar suas vidas.



Onde assistir: Indisponível nas plataformas de streaming

O Macaco

Cena de O Macaco | Foto: Divulgação

Dois irmãos gêmeos descobrem um misterioso macaco de corda que, desde o início, traz consigo uma onda de mortes inexplicáveis que destrói sua família. Anos depois, o brinquedo amaldiçoado retorna, iniciando uma nova série de assassinatos e forçando os irmãos a confrontarem o terror que nunca os deixou.



Onde assistir: Disponível para aluguel e compra no Prime Video

Presença

Cena de Presença | Foto: Divulgação

Uma família se muda para uma nova casa em busca de recomeço, mas logo descobre que não estão sozinhos: uma presença misteriosa passa a assombrar o lar, transformando a vida cotidiana em um suspense perturbador.



Onde assistir: Prime Video

A Mulher no Jardim

Cena de A Mulher no Jardim | Foto: Divulgação

Ramona reconstruir sua vida após sobreviver a um acidente que matou o marido, ficando responsável por seus dois filhos. Quando uma mulher vestida de preto surge misteriosamente no jardim, mensagens enigmáticas e ameaças sombrias passam a assombrar a família. Sem entender suas intenções, Ramona precisará lutar para proteger a si mesma e às crianças de uma força aterrorizante que transforma seu lar em um pesadelo.



Onde assistir: Disponível para aluguel e compra no Prime Video

Lobisomem

Cena de Lobisomem | Foto: Divulgação

Atacados por um animal invisível, Blake e sua família se refugiam em uma fazenda enquanto a criatura ronda o perímetro. À medida que a noite avança, o comportamento do animal se torna cada vez mais estranho e ameaçador, transformando-se em algo completamente irreconhecível.



Onde assistir: Prime Video

Until Dawn: Noite de Terror

Cena de Until Dawn: Noite de Terror | Foto: Divulgação

Enquanto exploram um centro de visitantes abandonado, Clover e seus amigos se deparam com um assassino mascarado que os elimina um a um. Mas, de forma inexplicável, eles acordam no início da mesma noite e são forçados a reviver o terror repetidamente, sem saber como escapar do ciclo mortal.



Onde assistir: HBO Max

Filmes de terror de 2025 que ainda vão lançar nos cinemas

Invocação do Mal 4: O Último Ritual

Cena de Invocação do Mal 4 | Foto: Divulgação

Quando o casal de investigadores paranormais, Ed e Lorraine Warren, se depara com mais um caso aterrorizante envolvendo criaturas misteriosas, eles se veem obrigados a enfrentar tudo pela última vez.



Longa marca o desfecho da franquia iniciada em 2013, encerrando a saga dos Warren com suspense, tensão e momentos de arrepiar, enquanto o casal luta para proteger suas vidas e confrontar seus maiores medos.



Estreia: 4 de setembro

GOAT

Cena de GOAT | Foto: Divulgação

Produzido por Jordan Peele, GOAT acompanha Cameron Cade, um promissor jogador de futebol americano que dedicou toda a sua vida ao esporte. Na véspera de um importante evento de avaliação para a liga profissional, Cade sofre um acidente causado por um fã descontrolado, colocando sua carreira em risco.



Quando tudo parece perdido, seu ídolo, o lendário quarterback Isaiah White, oferece-se para treiná-lo em seu ginásio isolado. À medida que o treinamento avança, o comportamento de Isaiah se torna cada vez mais tóxico e sombrio, levando Cade a enfrentar dilemas que podem custar sua vida. Entre ambição, idolatria e a pressão pela perfeição, GOAT explora os perigos de buscar o sucesso a qualquer custo.



Estreia: 18 de setembro

Animais Perigosos

Cena de Animais Perigosos | Foto: Divulgação

Animais Perigosos acompanha Zephyr, uma surfista experiente e de espírito livre, que é sequestrada por um assassino em série. Obcecado por tubarões, o serial killer transforma suas vítimas em alimento para os predadores, conduzindo toda a tragédia como um macabro espetáculo.



Presa junto a outra jovem, Zephyr precisa enfrentar os horrores do criminoso enquanto busca desesperadamente uma forma de escapar. Esperta e determinada, ela luta pela própria vida contra o tempo, tentando não se tornar mais uma vítima do ritual aterrorizante de um assassino.



Estreia: 18 de setembro

O Telefone Preto 2

Cena de O Telefone Preto 2 | Foto: Divulgação

Em O Telefone Preto 2, a história de Finney continua quatro anos após ele escapar de seu sombrio sequestrador, O Pegador. Como único sobrevivente do macabro cativeiro, ele tenta levar uma vida normal, mas os traumas do passado ainda o assombram. Sua irmã mais nova, Gwen, começa a receber chamadas do telefone preto em sonhos, além de ter pesadelos recorrentes com três garotos perseguidos em um acampamento chamado Alpine Lake.



Determinada a descobrir a origem dessas visões, Gwen convence Finney a visitar o local durante uma tempestade de neve. Lá, os irmãos descobrem uma ligação perturbadora entre sua família e o assassino. Em busca de vingança, O Pegador ameaça Gwen e se torna ainda mais poderoso após a morte, forçando Finney a enfrentar um mal inimaginável.



Estreia: 16 de outubro

Predador: Terras Selvagens

Cena de Predador: Terras Selvagens | Foto: Divulgação

Predador: Terras Selvagens se passa em um planeta remoto no futuro, onde um jovem predador é rejeitado por seu próprio clã. Caçado por sua própria raça, ele encontra uma aliada inesperada em Thia (Elle Fanning). Juntos, precisam aprimorar suas habilidades para sobreviver e enfrentar perigos mortais. Em meio a uma missão crucial, a dupla embarca em uma jornada que os colocará diante do maior inimigo e pode restaurar o respeito de seu povo.



Estreia: 6 de novembro

Frankenstein

Cena de Frankenstein | Foto: Divulgação

Dirigido por Guillermo del Toro, Frankenstein acompanha um cientista brilhante, porém egocêntrico, que dá vida a uma criatura em um experimento monstruoso. Mas sua ambição desmedida desencadeia uma tragédia, colocando em risco a vida do próprio criador e de sua terrível criação.



Estreia: 23 de outubro em cinemas selecionados do Brasil e 7 novembro na Netflix