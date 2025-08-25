Esqueça Wandinha: nova série da Netflix promete levar público à loucura

Série conta com nomes de destaque - Foto: Divulgação

O público que já maratonou os episódios inéditos de Wandinha agora tem um novo título para adicionar à lista. A produção Desobedientes chega ao catálogo da Netflix no dia 25 de setembro com oito episódios, prometendo mergulhar os espectadores em uma trama de mistério, investigação e segredos obscuros.

Ambientada na cidade bucólica de Tall Pines, a história acompanha uma policial local que desconfia das intenções de uma escola para adolescentes problemáticos.

Quando dois estudantes tentam escapar da instituição, eles se unem a investigadora para revelar os mistérios que rondam a fundadora carismática da escola, que pode esconder muito mais do que aparenta.

Elenco de peso e atmosfera sombria

A série conta com nomes de destaque, como Toni Collette, conhecida por papéis intensos em longas de terror psicológico, a exemplo de Hereditário. Também estão no elenco Mae Martin, que é a criadora da série e responsável por interpretar a policial Alex Dempsey, além de Sarah Gadon e Patrick J. Adams.

Inspirada por experiências pessoais de Martin e por referências como Garota Interrompida, Corra! e Fargo, Desobedientes mistura drama adolescente com suspense psicológico, explorando a pressão sobre os jovens em instituições de disciplina rígida.

“Eu era uma adolescente problemática no início dos anos 2000, e minha melhor amiga foi enviada para uma dessas escolas. Quando voltou, tinha as histórias mais loucas sobre isso”, contou a criadora em entrevista ao Tudum.

Mistério, crítica social e terror psicológico

Com atmosfera tensa e elementos de investigação, a produção apresenta metáforas sobre os sistemas sociais e o peso da empatia diante das regras impostas.

Entre amizade, lealdade e segredos enterrados, a minissérie promete surpreender ao explorar como verdades sombrias sempre encontram um caminho para vir à tona.

Para quem terminou Wandinha e busca uma nova maratona, Desobedientes já está com estreia marcada. É hora de correr e adicionar a série à lista da Netflix.