HOME > CINEINSITE
DE VOLTA!

Filme com Fernanda Torres volta aos cinema nesta semana

O longa metragem será exibido em seis estados do país

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

25/08/2025 - 11:53 h
A atriz foi sucesso nas telonas
A atriz foi sucesso nas telonas

Fernanda Torres estará de volta às telonas nesta semana. O longa ‘A Marvada Carne’, protagonizado pela artista em 1985, retornará aos cinemas, em uma versão remasterizada, no dia 28 de agosto, em seis estados do país.

O filme conta a história de romance de Nhô Quim, interpretado por Adilson Barros e Carula, personagem de Fernanda, com uma pitada de humor e cultura, exibindo figuras do folclore e santos como Santo Antônio.

Fernanda no filme
Foto: Divulgação

Dentre os estados escolhidos para a exibição do filme estão São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Vitória, Florianópolis e Alagoas, em salas da rede de cinemas Cinesystem, que está presente em mais outros quatro estados brasileiros.

De graça! Filme impactante que se passa na Bahia estreia em Salvador
O que é Pssica? Entenda nome de fenômeno brasileiro da Netflix
A minissérie proibida da Netflix: ela é chocante e tem apenas 6 episódios

Importância da remasterização

Diretor da trama, André Klotzel refletiu sobre a mudança do cenário cinematográfico ao longo dos anos. O profissional afirmou que a parte cultural e originalidade das produções tem se perdido aos poucos.

“Naquela época, havia um pouco mais de espaço para se fazer filmes originais, criativos e que ao mesmo tempo tinham a ambição de serem populares. Hoje, criou-se uma separação artificial entre o que é cinema cultural /autoral e o que é comercial”, disse ele em entrevista ao Omelete.

“Todo cinema é as duas coisas. Mas infelizmente, vemos cada vez mais estímulo a filmes concebidos a partir da lógica do distribuidor, pensados para atender a um modelo de mercado já estabelecido, e poucas obras mais ousadas, com origem no realizador, que mirem também em um público amplo”, completou.

Ele também destacou a importância da remasterização de filmes, tema que foi muito defendido pelo produtor Cláudio Kahns. “Tínhamos cópias em vídeo muito ruins, e a última matriz datava de 1999. Era absolutamente necessária esta refação”, disparou.

“Graças ao apoio do Canal Brasil e de outros parceiros, conseguimos chegar a uma master muito boa. É a memória do país que está em jogo. Preservar 100, 200, 500 filmes é preservar a alma do Brasil”, reforçou.

“Há muitos filmes excelentes feitos nas últimas décadas que precisam ser remasterizados. A Ancine deveria ter um programa específico para isso. É um tesouro que precisa ser preservado”, concluiu ele.

x