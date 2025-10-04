Menu
LISTA

10 séries curtas e impactantes para assistir no fim de semana

Lista conta com produções que cabem em um final de semana

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

04/10/2025 - 7:01 h
Reunimos 10 séries curtas e impactantes -

Se o tempo está curto, mas a vontade de maratonar é grande, o Cineinsite A TARDEtem a solução perfeita. Reunimos 10 séries curtas e impactantes disponíveis nas principais plataformas de streaming. São produções que cabem no seu final de semana e ainda deixam aquele gosto de “quero mais”.

Seja você fã de suspense, drama ou histórias reais, essa lista tem opções certeiras para mergulhar de cabeça e não conseguir pensar em outra coisa.

Leia Também:

A minissérie de suspense impactante da Netflix que dura 4 horas
A série famosa que “previu” casos de intoxicação com metanol no Brasil
Serial killer que vestia pele humana terá história contada na Netflix

Confira 10 séries curtas e impactantes:

1. Pssica

Onde assistir: Netflix

2. Adolescência

Onde assistir: Netflix

3. Watchman

Onde assistir: HBO Max

4. Missa da Meia-Noite

Onde assistir: Netflix

5. Chernobyl

Onde assistir: Netflix

6. Bebê Rena

Onde assistir: Netflix

7. Alien: Earth

Onde assistir: Disney+

8. Pinguim

Onde assistir: HBO Max

9. Olhos que Condenam

Onde assistir: Netflix

10. O Continental: Do Mundo de John Wick

Onde assistir: Prime Video

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

