10 séries curtas e impactantes para assistir no fim de semana
Lista conta com produções que cabem em um final de semana
Por Edvaldo Sales
Se o tempo está curto, mas a vontade de maratonar é grande, o Cineinsite A TARDEtem a solução perfeita. Reunimos 10 séries curtas e impactantes disponíveis nas principais plataformas de streaming. São produções que cabem no seu final de semana e ainda deixam aquele gosto de “quero mais”.
Seja você fã de suspense, drama ou histórias reais, essa lista tem opções certeiras para mergulhar de cabeça e não conseguir pensar em outra coisa.
Confira 10 séries curtas e impactantes:
1. Pssica
Onde assistir: Netflix
2. Adolescência
Onde assistir: Netflix
3. Watchman
Onde assistir: HBO Max
4. Missa da Meia-Noite
Onde assistir: Netflix
5. Chernobyl
Onde assistir: Netflix
6. Bebê Rena
Onde assistir: Netflix
7. Alien: Earth
Onde assistir: Disney+
8. Pinguim
Onde assistir: HBO Max
9. Olhos que Condenam
Onde assistir: Netflix
10. O Continental: Do Mundo de John Wick
Onde assistir: Prime Video
