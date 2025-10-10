Menu
CONTOU TUDO!

Vai rolar Ó Paí, Ó 3? Atriz abre o jogo sobre nova produção

A atriz ainda desabafou sobre a possibilidade da criação de uma série

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

10/10/2025 - 10:29 h
O filme fez sucesso em todo o Brasil
O filme fez sucesso em todo o Brasil

Desde o lançamento de ‘Ó Paí, Ó 2’, muito se fala sobre a possibilidade da criação de um terceiro filme da franquia, que completa 18 anos em 2025. Intérprete da personagem Yolanda, uma mulher trans que mora no Pelourinho, a atriz Lyu Arisson abriu o jogo sobre a nova produção.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Lyu Árisson (@lyuarisson)

Em entrevista ao Portal A TARDE, durante a sessão especial do filme no Open Air Salvador, a artista confessou que só é avisada sobre os eventos envolvendo o filme em cima da hora, faltando apenas um mês para o início das gravações.

“Para ter um terceiro filme depende dos diretores, pois a gente nunca sabe de nada. A pessoa só é chamada na hora, um mês antes, por aí. A gente nunca sabe de nada e tudo depende dos diretores”, disse ela.

Esses são os 10 filmes que as crianças não podem deixar de ver
A nova série policial com conspiração e tensão que você precisa ver
Majur celebra 18 anos de Ó Paí, Ó no Open Air Salvador: “É a nossa vida"

A famosa ainda confessou que espera que as grandes emissoras, como a TV Globo, invistam na criação de uma série com os personagens do filme. “Eu acho que os diretores tem que pensar em botar ‘Ó, Paí, Ó’ sabe como? Como se fosse um seriado na tela da Rede Globo, que eu acho que vai dar pano pra manga”, disparou.

“Eu acho que vai ser a maior audiência que vai ter na TV Globo quando investirem na trama como novela ou como seriado. Não tinha ‘A Grande Família’? Por que não pode ter ‘Ó Paí, Ó’? Pensem nisso”, concluiu.

