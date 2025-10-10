Vai rolar Ó Paí, Ó 3? Atriz abre o jogo sobre nova produção

O filme fez sucesso em todo o Brasil - Foto: Divulgação

Desde o lançamento de ‘Ó Paí, Ó 2’, muito se fala sobre a possibilidade da criação de um terceiro filme da franquia, que completa 18 anos em 2025. Intérprete da personagem Yolanda, uma mulher trans que mora no Pelourinho, a atriz Lyu Arisson abriu o jogo sobre a nova produção.

Em entrevista ao Portal A TARDE, durante a sessão especial do filme no Open Air Salvador, a artista confessou que só é avisada sobre os eventos envolvendo o filme em cima da hora, faltando apenas um mês para o início das gravações.

“Para ter um terceiro filme depende dos diretores, pois a gente nunca sabe de nada. A pessoa só é chamada na hora, um mês antes, por aí. A gente nunca sabe de nada e tudo depende dos diretores”, disse ela.

A famosa ainda confessou que espera que as grandes emissoras, como a TV Globo, invistam na criação de uma série com os personagens do filme. “Eu acho que os diretores tem que pensar em botar ‘Ó, Paí, Ó’ sabe como? Como se fosse um seriado na tela da Rede Globo, que eu acho que vai dar pano pra manga”, disparou.

“Eu acho que vai ser a maior audiência que vai ter na TV Globo quando investirem na trama como novela ou como seriado. Não tinha ‘A Grande Família’? Por que não pode ter ‘Ó Paí, Ó’? Pensem nisso”, concluiu.