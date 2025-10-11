Menu
HOME > CINEINSITE
NUNCA SE CASOU

Aos 79 anos, morre Diane Keaton, vencedora do Oscar

Informação foi confirmada por um porta-voz da família. Atriz era solteira e deixa dois filhos adotivos.

Redação

Por Redação

11/10/2025 - 16:49 h
Diane Keaton se tornou ícone de estilo e gravou seu nome em Hollywood com papéis marcantes
Diane Keaton se tornou ícone de estilo e gravou seu nome em Hollywood com papéis marcantes

Morreu neste sábado, 11, a atriz, diretora e produtora americana Diane Keaton, aos 79 anos. A informação foi confirmada por um porta-voz da família e publicada primeiramente pela revista People.

Vencedora do Oscar, Diane marcou época em Hollywood, seja como par romântico de Al Pacino, em O Poderoso Chefão, ou a noiva neurótica do filme com Woody Allen. Com ambos, a atriz, que jamais se casou, teve relacionamentos amorosos. Outro parceiro foi o também ator Warren Beatty.

O motivo da morte não foi revelado, respeitando pedido da família. Ao longo de mais de cinco décadas, Diane Keaton se tornou referência em Hollywood. Ela deixa dois filhos, Dexter, de 29 anos, Duke, de 25, adotados em 1996 e 2001, respectivamente.

Biografia

Nascida em Los Angeles, em 1946, Diane Hall (seu nome de batismo) era a mais velha de quatro filhos. O pai era engenheiro civil e a mãe, dona de casa, foi uma das grandes inspirações da atriz.

Keaton começou a atuar ainda na escola e, após se formar, em 1964, decidiu seguir carreira artística. Mudou-se para Nova York e adotou o sobrenome Keaton, em homenagem à mãe, já que outra atriz chamada Diane Hall estava registrada no sindicato.

Em 1968, foi escalada para o musical da Broadway Hair e, anos depois, revelou ter enfrentado um período de bulimia durante essa época. Sua grande virada aconteceu nos anos 1970, quando o diretor Francis Ford Coppola a escalou para viver Kay Adams, par romântico de Michael Corleone (Al Pacino), em O Poderoso Chefão (1972). Ela reprisou o papel em O Poderoso Chefão – Parte II (1974) e Parte III (1990).

Paralelamente, a atriz também se tornou uma das musas e colaboradoras frequentes de Woody Allen, estrelando filmes como Play It Again, Sam (1972), Sleeper (1973) e Love and Death (1975). Em 1977, viveu a personagem Annie Hall, no filme Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz e consolidou seu status de ícone de estilo, com seus ternos, coletes e chapéus, a atriz influenciou uma geração.

Nos anos seguintes, estrelou produções marcantes como Procurando o Sr. Goodbar (1977), Reds (1981), Baby Boom (1987) e O Pai da Noiva (1991), além da sequência O Pai da Noiva – Parte II (1995). Em 2003, voltou a brilhar com Alguém Tem Que Ceder, ao lado de Jack Nicholson, papel que lhe rendeu mais uma indicação ao Oscar.

Outro marco na carreira foi o sucesso de O Clube das Desquitadas (1996), em que dividiu a cena com Goldie Hawn e Bette Midler. Em anos mais recentes, conquistou novas gerações com filmes como Tudo em Família, Book Club (e sua sequência), Poms e até uma participação no videoclipe de Justin Bieber, “Ghost”, em 2021.

