Esse filme de suspense e mistério da Netflix vai te deixar sem fôlego

Trama cheia de reviravoltas é um prato cheio para os fãs de suspense

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

11/10/2025 - 17:30 h
A trama acompanha a jornalista Lo Blacklock -

Baseado no best-seller de Ruth Ware, o filme A Mulher na Cabine 10, disponível na Netflix, promete deixar o público sem fôlego. Dirigido por Simon Stone (A Escavação) e estrelado por Keira Knightley, o thriller psicológico transforma uma viagem de luxo no Aurora Borealis, um iate cercado de glamour e segredos, em um pesadelo claustrofóbico nas águas geladas do Atlântico Norte.

A trama acompanha Lo Blacklock, uma jornalista de viagens que, após sofrer uma invasão domiciliar e enfrentar crises de ansiedade, aceita cobrir a viagem inaugural do navio.

Tudo muda quando, durante a madrugada, ela ouve um barulho vindo da cabine ao lado e vê uma mulher sendo jogada ao mar. O problema é que ninguém acredita nela, nem os passageiros, nem a tripulação.

Lo insiste no que viu, mas é desacreditada por todos. A cabine 10, segundo a lista oficial, estaria vazia, e a jornalista começa a duvidar da própria sanidade. Cercada por pessoas poderosas e misteriosas, ela decide investigar por conta própria, enquanto tenta entender se está sendo manipulada ou se realmente enlouqueceu.

O elenco reúne nomes de peso como Guy Pearce (Richard Bullmer, o dono do iate), Hannah Waddingham, David Ajala, Kaya Scodelario, Gugu Mbatha-Raw, David Morrissey, Art Malik e Daniel Ings, além de Gitte Witt como a mulher da cabine 10. Cada personagem esconde segredos e intenções obscuras, criando um verdadeiro jogo de desconfiança.

A Mulher na Cabine 10 já está disponível na Netflix.

Veja o trailer:

x