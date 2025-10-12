Banda Didá encerra Open Air Brasil com ação recreativa para crianças

Apresnetação da banda Didá durante o Open Air - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O último dia do Open Air Brasil em Salvador contou com um show especial da Banda Didá neste domingo, 12. O evento, parceiro do Grupo A TARDE e apresentado pelo Ministério da Cultura e patrocinado pelo Nubank, contou com uma programação voltada ao público infantil.

Abrindo as celebrações antes da exibição do filme “A Pequena Sereia - Live Action”, a representante do grupo, Jaciara Viana, conversou com a reportagem do Portal A TARDE e revelou como chegou o convite para participar da programação do maior cinema a céu aberto do mundo.

“O convite surgiu porque a Didá tem um projeto social com crianças, que é o Sódomo, que é uma palavra iorubá que significa ‘crie uma criança como se fosse seu filho’. E aí a Didá recebeu esse convite com muita honra e por isso nós estamos aqui para prestigiar esse evento maravilhoso, de repercussão mundial, com nossas crianças para fazer essa festa brilhar ainda mais”, disse ela.

Banda Didá interagindo com o público | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

“Criança é alegria, símbolo de inocência, coração puro e o que viemos fazer aqui é abrilhantar essa festa junto com as nossas crianças, juntamente com o filme que tem uma personagem negra. A banda Didá é formada por mulheres negras, crianças negras e aqui estamos para fazer esse evento ficar ainda mais iluminado e potente”, completou.

A artista ainda explicou que o repertório do dia foi pensado em apresentar a cultura afro-brasileira para as crianças. “Um repertório diversificado, com músicas da Bahia, canções voltadas para crianças também e nosso repertório afro”, afirmou.

Apresentação da Banda Didá no Dia das Crianças | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

