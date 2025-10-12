Menu
Sucesso em Salvador, Open Air atrai 20 mil pessoas e promete retorno

O evento contou com uma programação recheada durante duas semanas

Franciely Gomes e Beatriz Santos

Por Franciely Gomes e Beatriz Santos

12/10/2025 - 18:37 h
O evento foi um verdadeiro sucesso
O evento foi um verdadeiro sucesso

Salvador mostrou que sabe aproveitar bem os eventos culturais que passam pela cidade. Em sua primeira edição na capital baiana, o Open Air Brasil, evento parceiro do Grupo A TARDE e apresentado pelo Ministério da Cultura e patrocinado pelo Nubank, atraiu cerca de 20 mil pessoas em duas semanas.

Os dados foram revelados por Renato Byington, diretor do Open Air Brasil, em entrevista ao Portal A TARDE. Ele ainda confessou que considera o público soteropolitano como o mais lindo da história do maior cinema a céu aberto do mundo.

“A gente já tem o balanço de alguns números e tivemos mais de 20 mil pessoas presentes no evento, mas uma coisa eu tenho certeza, foi o público mais lindo da história de 23 anos de Open Air. Não só porque as pessoas são muito, muito lindas, mas pelo interesse e pela generosidade”, disse ele.

“Além do prazer com que elas demonstraram estar experimentando uma noite no Open Air. Então a gente está extremamente realizado, felicíssimo e acima de tudo muito agradecido à cidade de Salvador”, completou.

Renato Byington, diretor do Open Air Brasil
Renato Byington, diretor do Open Air Brasil | Foto: Beatriz Santos

O profissional também confessou que acredita que a experiência de unir música, cinema e uma experiência ao ar livre foi o que mais atraiu os soteropolitanos ao evento, que foi realizado no Centro de Convenções.

“É uma coisa que a gente não vê muito aqui em Salvador. Esse casamento de show ao vivo com o cinema é uma coisa que o Open Air criou quando se fez como evento e as pessoas curtem muito isso. Nos dias de show as pessoas já descem direto da arquibancada para o palco”, afirmou.

Parceria do Grupo A TARDE com o Open Air Brasil
Parceria do Grupo A TARDE com o Open Air Brasil | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

“E a gente teve noites muito especiais aqui com Rachel Reis, Majur, Alice Caymmi e agora a gente está com essa coisa linda que a banda Didá. Então, numa noite de encerramento com o Dia das Crianças, é uma apresentação musical perfeita para casar com o filme e com a data e é isso que o Open Air faz, a gente se aproveita desses motivos que estão aí e a gente cria uma história do evento para esse dia específico”, reforçou.

Open Air em Salvador novamente

Durante o bate-papo, Renato também contou que pretende trazer o Open Air novamente para Salvador em 2027, pois o resultado da primeira experiência foi muito satisfatório para ele e para o público.

“É um público curiosamente desconfiado que levou ali umas duas semanas para a gente conseguir comunicar todas as atrações que o evento traz, mas foi só a tela levantar pela primeira vez que estavam todos felizes, como se estivessem no evento desde criancinha e isso foi muito lindo de ver”, revelou.

“Isso não é uma coisa que aconteça nas outras cidades, de quando chegamos pela primeira vez as pessoas se entregarem tão intensamente ao evento. A gente está realmente muito feliz com o resultado do evento aqui em Salvador e com certeza podem aguardar que voltaremos. Definitivamente, está nos nossos planos ter uma nova edição em Salvador no ano de 2027”, finalizou ele.

Primeira edição do Open Air em Salvador
Primeira edição do Open Air em Salvador | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

História do Cinema Baiano

Explore a riqueza do audiovisual da Bahia na exposição virtual “Uma Breve História do Cinema Baiano”, do Centro de Documentação e Memória (CEDOC) do jornal A TARDE. A mostra reúne imagens raras, marcos históricos e curiosidades sobre produções que ajudaram a moldar a identidade cultural do estado. Um mergulho na trajetória de cineastas, obras e movimentos que marcaram época. Clique e descubra os bastidores da sétima arte baiana. Acesse AQUI.

cinema Open Air Brasil Open Air Salvador Renato Byington

