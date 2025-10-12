Sucesso em Salvador, Open Air atrai 20 mil pessoas e promete retorno

O evento foi um verdadeiro sucesso - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Salvador mostrou que sabe aproveitar bem os eventos culturais que passam pela cidade. Em sua primeira edição na capital baiana, o Open Air Brasil, evento parceiro do Grupo A TARDE e apresentado pelo Ministério da Cultura e patrocinado pelo Nubank, atraiu cerca de 20 mil pessoas em duas semanas.

Os dados foram revelados por Renato Byington, diretor do Open Air Brasil, em entrevista ao Portal A TARDE. Ele ainda confessou que considera o público soteropolitano como o mais lindo da história do maior cinema a céu aberto do mundo.

“A gente já tem o balanço de alguns números e tivemos mais de 20 mil pessoas presentes no evento, mas uma coisa eu tenho certeza, foi o público mais lindo da história de 23 anos de Open Air. Não só porque as pessoas são muito, muito lindas, mas pelo interesse e pela generosidade”, disse ele.

“Além do prazer com que elas demonstraram estar experimentando uma noite no Open Air. Então a gente está extremamente realizado, felicíssimo e acima de tudo muito agradecido à cidade de Salvador”, completou.

Renato Byington, diretor do Open Air Brasil | Foto: Beatriz Santos

O profissional também confessou que acredita que a experiência de unir música, cinema e uma experiência ao ar livre foi o que mais atraiu os soteropolitanos ao evento, que foi realizado no Centro de Convenções.

“É uma coisa que a gente não vê muito aqui em Salvador. Esse casamento de show ao vivo com o cinema é uma coisa que o Open Air criou quando se fez como evento e as pessoas curtem muito isso. Nos dias de show as pessoas já descem direto da arquibancada para o palco”, afirmou.

Parceria do Grupo A TARDE com o Open Air Brasil | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

“E a gente teve noites muito especiais aqui com Rachel Reis, Majur, Alice Caymmi e agora a gente está com essa coisa linda que a banda Didá. Então, numa noite de encerramento com o Dia das Crianças, é uma apresentação musical perfeita para casar com o filme e com a data e é isso que o Open Air faz, a gente se aproveita desses motivos que estão aí e a gente cria uma história do evento para esse dia específico”, reforçou.

Open Air em Salvador novamente

Durante o bate-papo, Renato também contou que pretende trazer o Open Air novamente para Salvador em 2027, pois o resultado da primeira experiência foi muito satisfatório para ele e para o público.

“É um público curiosamente desconfiado que levou ali umas duas semanas para a gente conseguir comunicar todas as atrações que o evento traz, mas foi só a tela levantar pela primeira vez que estavam todos felizes, como se estivessem no evento desde criancinha e isso foi muito lindo de ver”, revelou.

“Isso não é uma coisa que aconteça nas outras cidades, de quando chegamos pela primeira vez as pessoas se entregarem tão intensamente ao evento. A gente está realmente muito feliz com o resultado do evento aqui em Salvador e com certeza podem aguardar que voltaremos. Definitivamente, está nos nossos planos ter uma nova edição em Salvador no ano de 2027”, finalizou ele.

Primeira edição do Open Air em Salvador | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

História do Cinema Baiano

