Clientes Nubank vão poder assinar serviço da Uber de graça

- Foto: Divulgação

Os clientes do Nubank vão poder contar com uma novidade ao usar o aplicativo de transporte Uber a partir de terça-feira, 14.

Quem desejar assinar o serviço Uber One que fornece descontos nas corridas e cashback poderá fazer de forma gratuita. A promoção é válida durante seis meses e só pode ser ativada por quem nunca assinou serviço.

Todos os clientes pessoa física do Nubank vão poder fazer a assinatura gratuita do Uber One. Após o período gratuito, os usuários que quiserem manter a assinatura vão precisar pagar a mensalidade do serviço que custa R$ 19,90.

Como contratar o Uber One sendo cliente Nubank?

É preciso abrir um link da oferta ou aguardar uma notificação no aplicativo do Nubank. A Uber também poderá exibir uma notificação sobre a promoção.

Confira os passos

toque em “Continuar”;

no método de pagamento, escolha “Nubank (NuPay)” clicando em “Alterar”;

se você não tiver o NuPay cadastrado como método de pagamento na Uber, após tocar em “Alterar”, vá em “Adicionar forma de pagamento” e escolha “Nubank”;

Por fim, toque em “Experimente grátis”.

Saiba o que é o Uber One que oferece benefícios como:

cashback de 10% em viagens elegíveis, benefício que é depositado como crédito na carteira do app e não pode ser sacado, apenas usado em serviços da própria Uber;