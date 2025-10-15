Menu
BRASIL
BRASIL

Clientes Nubank vão poder assinar serviço da Uber de graça

Serviço custa R$ 19,90 e oferece vantagens exclusivas

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

15/10/2025 - 7:06 h | Atualizada em 15/10/2025 - 7:24
Imagem ilustrativa da imagem Clientes Nubank vão poder assinar serviço da Uber de graça
-

Os clientes do Nubank vão poder contar com uma novidade ao usar o aplicativo de transporte Uber a partir de terça-feira, 14.

Quem desejar assinar o serviço Uber One que fornece descontos nas corridas e cashback poderá fazer de forma gratuita. A promoção é válida durante seis meses e só pode ser ativada por quem nunca assinou serviço.

Todos os clientes pessoa física do Nubank vão poder fazer a assinatura gratuita do Uber One. Após o período gratuito, os usuários que quiserem manter a assinatura vão precisar pagar a mensalidade do serviço que custa R$ 19,90.

Como contratar o Uber One sendo cliente Nubank?

É preciso abrir um link da oferta ou aguardar uma notificação no aplicativo do Nubank. A Uber também poderá exibir uma notificação sobre a promoção.

Confira os passos

  • toque em “Continuar”;
  • no método de pagamento, escolha “Nubank (NuPay)” clicando em “Alterar”;
  • se você não tiver o NuPay cadastrado como método de pagamento na Uber, após tocar em “Alterar”, vá em “Adicionar forma de pagamento” e escolha “Nubank”;
  • Por fim, toque em “Experimente grátis”.

Saiba o que é o Uber One que oferece benefícios como:

cashback de 10% em viagens elegíveis, benefício que é depositado como crédito na carteira do app e não pode ser sacado, apenas usado em serviços da própria Uber;

  • viagens com motoristas que têm as melhores avaliações na plataforma;
  • suporte em tempo real via chat;
  • promoções e experiências exclusivas.

