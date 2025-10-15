BRASIL
Clientes Nubank vão poder assinar serviço da Uber de graça
Serviço custa R$ 19,90 e oferece vantagens exclusivas
Por Bernardo Rego
Os clientes do Nubank vão poder contar com uma novidade ao usar o aplicativo de transporte Uber a partir de terça-feira, 14.
Quem desejar assinar o serviço Uber One que fornece descontos nas corridas e cashback poderá fazer de forma gratuita. A promoção é válida durante seis meses e só pode ser ativada por quem nunca assinou serviço.
Todos os clientes pessoa física do Nubank vão poder fazer a assinatura gratuita do Uber One. Após o período gratuito, os usuários que quiserem manter a assinatura vão precisar pagar a mensalidade do serviço que custa R$ 19,90.
Como contratar o Uber One sendo cliente Nubank?
É preciso abrir um link da oferta ou aguardar uma notificação no aplicativo do Nubank. A Uber também poderá exibir uma notificação sobre a promoção.
Confira os passos
- toque em “Continuar”;
- no método de pagamento, escolha “Nubank (NuPay)” clicando em “Alterar”;
- se você não tiver o NuPay cadastrado como método de pagamento na Uber, após tocar em “Alterar”, vá em “Adicionar forma de pagamento” e escolha “Nubank”;
- Por fim, toque em “Experimente grátis”.
Saiba o que é o Uber One que oferece benefícios como:
cashback de 10% em viagens elegíveis, benefício que é depositado como crédito na carteira do app e não pode ser sacado, apenas usado em serviços da própria Uber;
- viagens com motoristas que têm as melhores avaliações na plataforma;
- suporte em tempo real via chat;
- promoções e experiências exclusivas.
