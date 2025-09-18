Menu
BRASIL
BRASIL

Nubank e Uber se unem para oferecer viagens gratuitas a usuários

Parceria oferece benefícios exclusivos aos clientes do banco, com carros personalizados e descontos

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

18/09/2025 - 18:57 h
Nubank e a Uber lançam uma parceria inédita
Nubank e a Uber lançam uma parceria inédita -

O Nubank e a Uber lançam uma parceria inédita no Brasil para aproximar ainda mais os clientes da marca Roxinha e oferecer vantagens nas corridas pelo país. A partir desta terça-feira (16), os usuários que pagarem viagens com cartão de crédito ou débito do Nubank, ou pelo NuPay, terão direito a 50% de desconto, limitado a R$ 15 por corrida.

A promoção segue até 16 de outubro e é válida para uma utilização por cliente, enquanto durar o estoque de vouchers. Para aproveitar, basta inserir o código NUBER50 no aplicativo da Uber antes de solicitar a corrida e efetuar o pagamento com o Nubank.

Carros personalizados e corridas gratuitas

Além do desconto, a parceria traz uma ação especial nas ruas de São Paulo e Rio de Janeiro: 120 carros personalizados irão circular pelas cidades durante uma semana, a partir de 16 de setembro.

Uber vai além do asfalto: app permitirá reservar helicópteros em 2026
Viagem compartilhada: Uber tem função para facilitar processo; entenda
Angela Ro Ro quase teve um filho com Glauber Rocha; relembre
Uber e 99 pagam multa por manterem trabalho de mototaxistas

Quem tiver a sorte de embarcar em um desses veículos selecionados de forma aleatória terá a corrida 100% gratuita. O reembolso será feito em créditos na plataforma da Uber, em até 1 dia útil, oferecendo uma experiência divertida e inesperada para os clientes do Nubank.

Estratégia de engajamento

Desenvolvida pela agência Wieden+Kennedy SP, a ação tem como objetivo fortalecer o vínculo entre as marcas e surpreender os usuários com experiências exclusivas. A iniciativa combina tecnologia, inovação e marketing de experiência, mostrando como empresas de diferentes setores podem se conectar com o público de maneira criativa.

Mobilidade Nubank Uber

Ver todas

x