Viagem compartilhada: Uber tem função para facilitar processo; entenda

Uber tem nova função de viagem compartilhada - Foto: Divulgação | Uber

A Uber conta com o recurso “Group Riders”, ou “passageiros em grupo", traduzindo para o portugês, para os usuários de Android e iOS. Tal função permite que corridas compartilhadas sejam organizadas mais facilmente.

Para utilizar, o usuário deve convidar amigos por meio de um link, e cada participante precisa aceitar a solicitação para que a viagem inicie. O valor da corrida é dividido igualmente para todos os participantes, com o pagamento sendo individual. Somado a isso, também pode se transformar uma corrida em andamento em uma compartilhada.

Entenda como funciona o Uber Group Rides

O Uber Group Rides é uma ferramenta para facilitar as viagens em grupo. Além de permitir com que os valores sejam divididos, ou seja, ainda gera uma economia.

O usuário pode marcar o destino de uma viagem em grupo e enviar os convites, enquanto o motorista parceiro segue o roteiro para encontrá-los no caminho.

Como é feita a divisão do valor?

A divisão é feita de forma igual para todos, que podem receber descontos de até 30% por viagem. Na função, é possível convidar até três pessoas, totalizando quatro com o usuário criador do grupo.

Além disso, no trajeto podem ser colocadas até cinco paradas, incluindo o último destino.

Como criar o grupo e solicitar a viagem?

Primeiro passo

Abra o aplicativo da Uber e, vá ao canto inferior direito da tela, clicando em “Conta”. Depois procure pela opção “Grupos Salvos” e toque nela;

Primeiros passos para criar o grupo do Uber Group Rides | Foto: Reprodução | Gustavo Zambianco

Segundo passo

Clique em “Criar um Grupo”. Depois nomeie esse grupo e novamente selecione a opção “Criar um Grupo”;

Passos intermediários para criar o grupo do Uber Group Rides | Foto: Gustavo Zambianco

Terceiro passo

Agora toque em “Adicionar pessoas” para escolher os contatos que vão fazer parte deste grupo e envie o link, que pode ser compartilhado por QR Code, mensagem ou e-mail. Depois clique em “Pronto”, assim o grupo estará criado;

Últimos passos para criar o grupo do Uber Group Rides | Foto: Gustavo Zambianco

Quarto passo

Com o grupo criado e selecionado, busque pelo destino de interesse no campo de pesquisa da plataforma e confirme a viagem;

Quinto passo

Um link compartilhável será enviado para os integrantes do grupo. Assim, cada um deve acessar e confirmar a viagem

Sexto passo

Ao final, os participantes poderão consultar o valor da corrida dividido de acordo com o número de pessoas.