Pré-venda do Iphone 17 começa nesta terça no Brasil; saiba preços e vantagens

iPhone Air tem 7,8mm e competirá com Galaxy S25 Edge - Foto: Reprodução

Começa nesta terça-feira, 16, a pré-venda do iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, além do iPhone Air, o smartphone mais fino já produzido pela Apple.

As vendas começarão oficialmente na sexta-feira, 19, no mesmo dia dos Estados Unidos e de outros 62 países.

Com o início das reservas, as redes varejistas, operadoras de telecomunicações e bancos já começaram a disputa para sair na frente com as vendas dos novos aparelhos, que foram anunciados na semana passada pela Apple. Entre as estratégias estão descontos de 10% à vista e parcelamento em até 36 vezes.

Vantagens das novas linhas

Com uma tela de 6,5 polegadas e 5,6 milímetros de espessura, tornando-o notavelmente mais fino que o iPhone 16, de 7,8 mm, o iPhone Air competirá diretamente com o Galaxy S25 Edge da Samsung, que tem 5,8 milímetros.

O modelo está disponível nas cores preto espacial, branco nuvem, dourado claro e azul-celeste. Diferente dos últimos lançamentos, o iPhone Air terá apenas uma câmera traseira e uma frontal, promete ser 4x mais resistente do que as versões anteriores e receberá o chip A19 Pro.

Já os novos dispositivos iPhone 17 têm uma tela de alta taxa de atualização para rolagem mais suave, um novo processador A19, um escudo de cerâmica para melhor proteção contra arranhões e um revestimento antirreflexo de sete camadas que reduz o brilho. Além de uma duração maior de bateria, a gigante da tecnologia anunciou que os novos dispositivos poderão ser carregados com mais rapidez.

As cores da versão comum do iPhone 17 são preto, branco, verde, lavanda e azul-claro. Já a versão Pro e Pro Max chega com os tons azul-escuro, prata e laranja.

A nova câmera do iPhone ainda terá “quatro vezes mais resolução do que a do iPhone 16”, disse Megan Nash, da Apple. “A câmera principal oferece impressionantes 48 megapixels de resolução… e para fotos do dia a dia, a resolução padrão de 24 megapixels fornece o equilíbrio perfeito”, disse Nash durante a apresentação do aparelho. Confira um resumo de tudo lançado pela Apple.

Confira os valores dos novos iPhones:

iPhone 17 de 256 GB - a partir de R$ 7.999

iPhone 17 de 512 GB - a partir de R$ 9.499

iPhone Air de 256 GB - a partir de R$ 10,499

iPhone Air de 512 GB - a partir de R$ 11,999

iPhone Air de 1TB - a partir de R$ 13,499

iPhone 17 Pro - a partir de R$ 11.499

iPhone 17 Pro Max - a partir de R$ 12.499

Os aparelhos podem ser adquiridos na pré-venda por meio do site oficial da Apple.