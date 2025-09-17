MUNDO
Uber vai além do asfalto: app permitirá reservar helicópteros em 2026
Empresa prepara terreno para lançar táxis aéreos elétricos e silenciosos a partir de 2026
Por Iarla Queiroz
Pedir um carro pelo celular já virou rotina. Mas e se, com o mesmo aplicativo, fosse possível reservar um helicóptero para fugir do trânsito? Essa é a promessa que a Uber deve começar a oferecer a partir de 2026, em parceria com a Joby Aviation e a Blade, empresas especializadas em mobilidade aérea.
A novidade marca mais um passo da Uber rumo a se tornar um “super app” de transporte, reunindo desde corridas de carro e moto até opções futuristas, como voos verticais.
Nos Estados Unidos, os usuários poderão agendar viagens aéreas diretamente no aplicativo, sem precisar baixar o app da Blade, que até agora centralizava esse serviço.
Do trânsito às nuvens
A Blade já transportou mais de 50 mil passageiros em 2024, conectando Manhattan, Hamptons e os aeroportos JFK e Newark, além de operar rotas no sul da Europa. Os voos partem de pontos de pouso com lounges dedicados, oferecendo uma experiência diferenciada. Atualmente, os bilhetes começam em torno de US$ 195 por assento.
Com a integração ao Uber, a expectativa é de que a mobilidade aérea ganhe escala, se aproximando de milhões de clientes que já usam o aplicativo no dia a dia.
“Integrar a Blade no aplicativo Uber é o próximo passo natural em nossa parceria global com a Uber e lançará as bases para a introdução de nossas aeronaves silenciosas e de emissão zero nos próximos anos”, disse JoeBen Bevirt, fundador e CEO da Joby.
Andrew Macdonald, presidente e COO da Uber, reforçou:
“Desde os primeiros dias da Uber, acreditamos no poder da mobilidade aérea avançada para fornecer transporte seguro, silencioso e sustentável para cidades ao redor do mundo.”
Rumo ao táxi aéreo elétrico
A Joby vem desenvolvendo um táxi aéreo 100% elétrico, projetado para levar quatro passageiros e um piloto a velocidades de até 200 mph (≈320 km/h), com impacto acústico até 100 vezes menor que o de um helicóptero convencional, segundo a empresa.
O plano é iniciar o serviço comercial em Dubai no início de 2026 e expandir para cidades como Nova York, Los Angeles, Reino Unido e Japão — ainda em fase de estudo e certificação.
Repercussão no mercado
Após o anúncio da parceria, as ações da Joby chegaram a subir 7%, enquanto os papéis da Uber caíram 1,1%. Hoje, a Uber detém aproximadamente 2,6% de participação na Joby, avaliada em US$ 232 milhões, segundo análise da Bloomberg.
Futuro na palma da mão
A aquisição da divisão de passageiros da Blade pela Joby, concluída em agosto de 2025, fortalece ainda mais essa rota. Embora a divisão médica da Blade — especializada em transporte de órgãos — siga independente, a fusão das operações de passageiros com a Joby cria um ambiente fértil para acelerar a chegada dos táxis aéreos elétricos.
O que antes parecia ficção científica começa a se tornar realidade: em poucos anos, será possível reservar um helicóptero pelo mesmo app em que se pede um carro.
