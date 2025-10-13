Menu
HOME > SALVADOR
SALVADOR

Mudanças da Uber em Salvador! Anos e modelos de carro são atualizados

Novas regras para Comfort e Black entram em vigor em 2026; confira mudanças

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

13/10/2025 - 7:55 h | Atualizada em 13/10/2025 - 8:31
Confira mudanças em salvador
A partir de 2026, motoristas de várias cidades brasileiras precisarão se adequar às novas exigências da Uber para as categorias Comfort e Black, que contam com tarifas mais altas. As mudanças envolvem o ano mínimo de fabricação e a lista de modelos aceitos.

Segundo a empresa, as atualizações foram baseadas em pesquisas com usuários e em análises sobre o mercado automotivo nacional.

“Os veículos da nova lista foram determinados com base em aspectos apontados pelos usuários como importantes para a decisão na hora de pedir viagens nas categorias Comfort e Black”, diz a Uber. Confira mudanças em salvador:

Uber Black em Salvador

Para os motoristas da categoria Uber Black na capital baiana, as novas exigências são mais rigorosas:

Ano mínimo de fabricação:

  • Virtus: a partir de 2026
  • Duster, Nivus e City: a partir de 2023
  • Demais modelos: a partir de 2018

Outros requisitos:

  • Quatro portas
  • Ar-condicionado
  • Cores aceitas: preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco
  • Mais de 100 corridas na plataforma (exceto Moto, Envios e Táxi)
  • Média mínima de avaliação 4,85

Modelos que deixarão de ser aceitos a partir de 5 de janeiro de 2026:

  • Renault Kardian
  • Citroën Basalt
  • Chery Tiggo 3X
  • Chery Tiggo 3
  • Peugeot e-2008
  • Hyundai Kona Hybrid
  • JAC J3 Turin / iEV 40

Uber Comfort em Salvador

Já para a categoria Comfort, os requisitos variam conforme o modelo do carro:

Ano mínimo de fabricação:

  • Etios Sedan, Voyage, Prisma Cobalt e Logan: a partir de 2019
  • Argo e Polo: 2023

    Demais modelos: 2016

    Imagem ilustrativa da imagem Mudanças da Uber em Salvador! Anos e modelos de carro são atualizados
    Outros critérios:

      Média mínima de avaliação 4,80

      O Renault Logan será totalmente removido da categoria a partir de 6 de julho de 2026, independentemente do ano de fabricação.

      Imagem ilustrativa da imagem Mudanças da Uber em Salvador! Anos e modelos de carro são atualizados
      x