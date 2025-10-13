Mudanças da Uber em Salvador! Anos e modelos de carro são atualizados

Confira mudanças em salvador - Foto: Divulgação | Uber

A partir de 2026, motoristas de várias cidades brasileiras precisarão se adequar às novas exigências da Uber para as categorias Comfort e Black, que contam com tarifas mais altas. As mudanças envolvem o ano mínimo de fabricação e a lista de modelos aceitos.

Segundo a empresa, as atualizações foram baseadas em pesquisas com usuários e em análises sobre o mercado automotivo nacional.

“Os veículos da nova lista foram determinados com base em aspectos apontados pelos usuários como importantes para a decisão na hora de pedir viagens nas categorias Comfort e Black”, diz a Uber. Confira mudanças em salvador:

Uber Black em Salvador

Para os motoristas da categoria Uber Black na capital baiana, as novas exigências são mais rigorosas:

Ano mínimo de fabricação:

Virtus: a partir de 2026

Duster, Nivus e City: a partir de 2023

Demais modelos: a partir de 2018

Outros requisitos:

Quatro portas

Ar-condicionado

Cores aceitas: preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco

Mais de 100 corridas na plataforma (exceto Moto, Envios e Táxi)

Média mínima de avaliação 4,85

Modelos que deixarão de ser aceitos a partir de 5 de janeiro de 2026:

Renault Kardian

Citroën Basalt

Chery Tiggo 3X

Chery Tiggo 3

Peugeot e-2008

Hyundai Kona Hybrid

JAC J3 Turin / iEV 40

Uber Comfort em Salvador

Já para a categoria Comfort, os requisitos variam conforme o modelo do carro:

Ano mínimo de fabricação:

Etios Sedan, Voyage, Prisma Cobalt e Logan: a partir de 2019

Argo e Polo: 2023

Demais modelos: 2016

| Foto: Divulgação | Uber

Outros critérios:

Média mínima de avaliação 4,80

O Renault Logan será totalmente removido da categoria a partir de 6 de julho de 2026, independentemente do ano de fabricação.