Mudanças da Uber em Salvador! Anos e modelos de carro são atualizados
Novas regras para Comfort e Black entram em vigor em 2026; confira mudanças
Por Victoria Isabel
A partir de 2026, motoristas de várias cidades brasileiras precisarão se adequar às novas exigências da Uber para as categorias Comfort e Black, que contam com tarifas mais altas. As mudanças envolvem o ano mínimo de fabricação e a lista de modelos aceitos.
Segundo a empresa, as atualizações foram baseadas em pesquisas com usuários e em análises sobre o mercado automotivo nacional.
“Os veículos da nova lista foram determinados com base em aspectos apontados pelos usuários como importantes para a decisão na hora de pedir viagens nas categorias Comfort e Black”, diz a Uber. Confira mudanças em salvador:
Uber Black em Salvador
Para os motoristas da categoria Uber Black na capital baiana, as novas exigências são mais rigorosas:
Ano mínimo de fabricação:
- Virtus: a partir de 2026
- Duster, Nivus e City: a partir de 2023
- Demais modelos: a partir de 2018
Outros requisitos:
- Quatro portas
- Ar-condicionado
- Cores aceitas: preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco
- Mais de 100 corridas na plataforma (exceto Moto, Envios e Táxi)
- Média mínima de avaliação 4,85
Modelos que deixarão de ser aceitos a partir de 5 de janeiro de 2026:
- Renault Kardian
- Citroën Basalt
- Chery Tiggo 3X
- Chery Tiggo 3
- Peugeot e-2008
- Hyundai Kona Hybrid
- JAC J3 Turin / iEV 40
Uber Comfort em Salvador
Já para a categoria Comfort, os requisitos variam conforme o modelo do carro:
Ano mínimo de fabricação:
- Etios Sedan, Voyage, Prisma Cobalt e Logan: a partir de 2019
- Argo e Polo: 2023
Demais modelos: 2016
Outros critérios:
Média mínima de avaliação 4,80
O Renault Logan será totalmente removido da categoria a partir de 6 de julho de 2026, independentemente do ano de fabricação.
