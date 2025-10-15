Mendonça bloqueia valor milionário de sindicato ligado a irmão de Lula

Valor corresponde a descontos realizados de forma irregular pela entidade - Foto: Fellipe Sampaio /STF

O ministro e relator da Operação Sem Desconto no Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, ordenou o bloqueio de aproximadamente R$ 390 milhões em bens e valores do Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos).

A entidade tem como diretor vice-presidente José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Conforme apuração da CNN, o valor corresponde a descontos realizados de forma irregular pela entidade, sem a devida autorização dos segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). As investigações identificaram irregularidades entre 2021 e janeiro deste ano.

Segundo a decisão, há suspeitas consistentes de que integrantes do Sindnapi atuavam em uma organização criminosa voltada a prejudicar aposentados e pensionistas. Os recursos arrecadados com os descontos eram, posteriormente, submetidos a processos de lavagem para disfarçar sua procedência ilegal.

Mendonça levou em conta informações da PF (Polícia Federal) e da PGR (Procuradoria-Geral da República) que apontaram movimentações financeiras atípicas. Ele também autorizou a quebra de sigilo fiscal e bancário da entidade e de seus dirigentes, de 2020 para cá.