POLÍTICA
INVESTIGAÇÃO

Fraude no INSS: STF bloqueia milhões do Sindicato do irmão de Lula

Sindnapi e seus dirigentes foram alvo da mais recente fase da Operação Sem Desconto, deflagrada pela PF

Redação

Por Redação

14/10/2025 - 22:03 h
Polícia Federal deflagrou nova dase da Operação Sem Desconto.
Polícia Federal deflagrou nova dase da Operação Sem Desconto. -

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou o bloqueio de R$ 390 milhões do em bens, móveis, imóveis e valores do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi). O valor do bloqueio corresponde ao total de descontos feitos pela entidade entre 2021 e janeiro de 2025.

A entidade tem como vice-presidente José Ferreira da Silva, o Frei Chico, que é irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele, no entanto, não é investigado no inquérito.

O sindicato e seus dirigentes foram alvo da mais recente fase da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal (PF), que investiga descontos indevidos em aposentadorias e benefícios do INSS.

A medida foi tomada após a PF e a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentarem ao Supremo indícios de “movimentações financeiras atípicas indicando pulverização, fracionamento e passagem de valores do Sindnapi para pessoas físicas e jurídicas ligadas à diretoria, em atos típicos de lavagem de dinheiro”.

O ministro também autorizou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do sindicato e de diversos dirigentes, abrangendo o período de 2020 até o presente.

Em nota, o Sindnapi e seus advogados disseram que "não tiveram acesso ao inquérito policial, ao conteúdo das razões da representação policial ou dos fundamentos da decisão que autorizou a deflagração da medida cautelar, mas reitera seu absoluto repúdio e indignação com quaisquer alegações de que foram praticados delitos em sua administração ou que foram realizados descontos indevidos de seus associados".

