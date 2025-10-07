INSS
Família de suspeito na Farra do INSS tem Porsche de quase R$ 800 mil
Carro foi adquirido por Thaisa Hoffmann, esposa do procurador do INSS Virgílio Filho
Por Redação
A mulher do ex-procurador-geral do INSS Virgílio Filho, Thaisa Hoffmann, comprou um SUV Porsche Cayenne híbrido de R$ 787 mil em agosto de 2024, enquanto o marido atuava para facilitar descontos de aposentados da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag). A aquisição foi feita por meio da empresa dela, THJ Consultoria.
Entre 2022 e 2024, Thaisa também adquiriu três imóveis dois em Curitiba e um em Brasília, totalizando R$ 3,47 milhões, todos pagos à vista. Virgílio Filho, por sua vez, adquiriu veículos de luxo, incluindo uma Mercedes-Benz GLB 35 AMG e planejava comprar um Audi A5, no valor de cerca de R$ 380 mil.
Investigações indicam que Virgílio recebeu R$ 11,9 milhões de empresas ligadas ao esquema conhecido como “Farra do INSS”, sendo R$ 7,5 milhões repassados à esposa por um lobista identificado como “Careca do INSS”.
Leia Também:
O ex-procurador, servidor de carreira da AGU, exerceu o cargo de procurador-geral do INSS em dois períodos, até ser afastado judicialmente em abril de 2025.
Segundo a CGU, Virgílio Filho teve aumento patrimonial de R$ 18,3 milhões, parte proveniente dos pagamentos suspeitos, e teria favorecido a Contag ao permitir descontos associativos em lote, contrariando procedimentos internos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes