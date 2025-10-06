Menu
SALVADOR

Crânio humano em lixeira no Comércio de Salvador: o que se sabe sobre o caso

Ossada foi achada por pedestres na Rua Riachuelo, conhecida como Praça da Mãozinha. DPT investiga se o crânio é de um descarte recente

Redação

Por Redação

06/10/2025 - 17:04 h | Atualizada em 06/10/2025 - 18:34
Segundo populares, a ossada havia sido deixada no local horas antes
Segundo populares, a ossada havia sido deixada no local horas antes -

Um crânio humano foi encontrado por pedestres na manhã desta segunda-feira, 6, dentro de uma lixeira na Rua Riachuelo, na região do Comércio, em Salvador, em um trecho conhecido como Praça da Mãozinha.

Segundo populares, a ossada havia sido deixada no local horas antes. Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas imediatamente para realizar a perícia e recolher o material.

Perícia do DPT e próximos passos da investigação

De acordo com o perito criminal Montenegro, trata-se de "uma peça de crânio humano, com partes ausentes, como a arcada dentária inferior. Aparentemente, é um descarte aleatório. O material passará por perícia no IML para tentativa de identificação”, disse em entrevista à TV Aratu.

Os próximos passos incluem a análise forense para determinar a idade aproximada, o sexo e a possível causa da morte, além de verificar se a ossada pode estar relacionada a algum desaparecimento recente em Salvador.

O que diz a Polícia Civil sobre o caso

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado e segue sob apuração pela unidade responsável. A investigação se concentrará em possíveis filmagens de câmeras de segurança na região do Comércio e na Praça da Mãozinha para determinar quem descartou o crânio humano na lixeira da Rua Riachuelo.

