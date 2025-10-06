POLÍCIA
Idoso é preso por liderar quadrilha especializada em sequestros na Bahia
Prisão ocorreu nesta segunda-feira em operação conjunta
Por Luan Julião
Um esquema de sequestros que atuava na região de Ubaitaba, no Sul da Bahia, foi interrompido nesta segunda-feira, 6, pela Polícia Civil, com a prisão do homem apontado como líder da quadrilha. O acusado, de 61 anos, foi capturado na cidade do Rio de Janeiro, onde já cumpria medidas cautelares com tornozeleira eletrônica.
Batizada de Operação Alligator, a ação contou com a atuação conjunta do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) e da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Ilhéus), da Bahia, e da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) do Rio de Janeiro. Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em vários endereços da capital fluminense.
As investigações apontam que o grupo mantinha suas vítimas em cativeiro, exigindo resgates em dinheiro para a liberação. O caso mais recente ocorreu em 23 de setembro, envolvendo uma mulher de 55 anos. Segundo a Polícia Civil, havia planos de novos sequestros nas semanas seguintes, frustrados pela operação.
O histórico criminal do suspeito inclui os seguintes crimes:
- invasões a residências;
- roubo de cargas;
- tráfico de drogas;
- associação para o tráfico;
- receptação;
- desobediência;
- até lesão corporal culposa em atropelamento.
Com a prisão, a estrutura da organização criminosa foi desarticulada, garantindo a interrupção das ações criminosas na região.
O líder do grupo segue custodiado e à disposição da Justiça, enquanto as autoridades reforçam o combate a crimes de extorsão mediante sequestro na Bahia e em outros estados.
