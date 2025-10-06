POLÍCIA
Homem armado faz mulher e criança reféns em Ilhéus e transmite ao vivo
Após três horas de negociação, suspeito se rende e é detido
Por Redação
Um homem armado com uma pistola fez ao menos duas pessoas reféns, uma mulher e uma criança de colo, dentro de uma residência no bairro Morada do Porto, em Ilhéus, no sul da Bahia, na manhã desta segunda-feira, 6.
Durante a ação, o suspeito iniciou uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, fazendo exigências e ameaças para que os policiais não entrassem na casa. Nas imagens, ele aparece empunhando a arma de forma alterada, enquanto as vítimas demonstram visível desespero.
Equipes da 70ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) cercaram a área e acionaram o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), responsável pela negociação. Após cerca de três horas de diálogo, o homem se rendeu e foi detido pelas equipes especializadas.
As vítimas foram libertadas sem ferimentos. A ocorrência foi finalizada de forma pacífica, e o suspeito será apresentado à delegacia para adoção das medidas cabíveis.
