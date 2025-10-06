Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Homem armado faz mulher e criança reféns em Ilhéus e transmite ao vivo

Após três horas de negociação, suspeito se rende e é detido

Redação

Por Redação

06/10/2025 - 12:59 h
Polícia Militar/Ilustrativa
Polícia Militar/Ilustrativa -

Um homem armado com uma pistola fez ao menos duas pessoas reféns, uma mulher e uma criança de colo, dentro de uma residência no bairro Morada do Porto, em Ilhéus, no sul da Bahia, na manhã desta segunda-feira, 6.

Durante a ação, o suspeito iniciou uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, fazendo exigências e ameaças para que os policiais não entrassem na casa. Nas imagens, ele aparece empunhando a arma de forma alterada, enquanto as vítimas demonstram visível desespero.

Equipes da 70ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) cercaram a área e acionaram o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), responsável pela negociação. Após cerca de três horas de diálogo, o homem se rendeu e foi detido pelas equipes especializadas.

As vítimas foram libertadas sem ferimentos. A ocorrência foi finalizada de forma pacífica, e o suspeito será apresentado à delegacia para adoção das medidas cabíveis.

x