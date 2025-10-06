Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Assassinato brutal: homem é executado com mais de 70 disparos na Bahia

Vítima possuía suposto envolvimento com o tráfico e polícia investiga motivação e autoria do crime

Luan Julião

Por Luan Julião

06/10/2025 - 16:10 h
Até o momento, não há informações sobre o sepultamento
Até o momento, não há informações sobre o sepultamento -

Um homem de 30 anos, identificado como Igor Nunes Gonzaga, foi morto no domingo, 5, no bairro Arnulfo Órfão, em Iguaí, cidade localizada no sudoeste da Bahia. Segundo informações da polícia, Igor foi surpreendido por um grupo de sete homens que chegaram em uma caminhonete branca, desembarcaram do veículo e efetuaram os disparos.

Conforme apurações do Portal A TARDE, a vítima foi atingida por tiros de diferentes calibres: mais de 60 disparos de pistola calibre 380 e os demais de fuzil. O corpo também apresentava sinais de atropelamento, segundo perícia.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Idoso é preso por liderar quadrilha especializada em sequestros na Bahia
Homem armado faz mulher e criança reféns em Ilhéus e transmite ao vivo
Adolescente morre após disparar acidentalmente arma do pai

A polícia investiga possível envolvimento da vítima com o tráfico de drogas e trabalha para esclarecer a motivação do crime. Guias de perícia e necropsia foram expedidas, e oitivas e diligências investigativas estão em andamento para identificar os autores do homicídio.

O corpo de Igor Nunes Gonzaga foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Itapetinga nesta segunda-feira, 6. Até o momento, não há informações sobre o sepultamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia crime execução Iguaí interior Polícia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Até o momento, não há informações sobre o sepultamento
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Até o momento, não há informações sobre o sepultamento
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Até o momento, não há informações sobre o sepultamento
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

Até o momento, não há informações sobre o sepultamento
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

x