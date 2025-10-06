Assassinato brutal: homem é executado com mais de 70 disparos na Bahia

Até o momento, não há informações sobre o sepultamento - Foto: Divulgação redes sociais

Um homem de 30 anos, identificado como Igor Nunes Gonzaga, foi morto no domingo, 5, no bairro Arnulfo Órfão, em Iguaí, cidade localizada no sudoeste da Bahia. Segundo informações da polícia, Igor foi surpreendido por um grupo de sete homens que chegaram em uma caminhonete branca, desembarcaram do veículo e efetuaram os disparos.

Conforme apurações do Portal A TARDE, a vítima foi atingida por tiros de diferentes calibres: mais de 60 disparos de pistola calibre 380 e os demais de fuzil. O corpo também apresentava sinais de atropelamento, segundo perícia.

A polícia investiga possível envolvimento da vítima com o tráfico de drogas e trabalha para esclarecer a motivação do crime. Guias de perícia e necropsia foram expedidas, e oitivas e diligências investigativas estão em andamento para identificar os autores do homicídio.

O corpo de Igor Nunes Gonzaga foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Itapetinga nesta segunda-feira, 6. Até o momento, não há informações sobre o sepultamento.