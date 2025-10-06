Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Fabricante de bebidas adulteradas é preso com mais de 1.000 garrafas

Ação policial flagrou homem deixando o imóvel com caixas de bebidas falsificadas

Redação

Por Redação

06/10/2025 - 18:38 h
Polícia Civil segue investigando se há outros envolvidos no esquema de distribuição
Uma operação da Polícia Civil resultou na prisão de um homem acusado de produzir e vender bebidas alcoólicas falsificadas em uma residência em Santo André, na região do ABC Paulista. A ação aconteceu na tarde desta segunda-feira, 6, após três dias de monitoramento policial. No imóvel, os agentes encontraram mais de mil garrafas adulteradas, além de caixas, rótulos e materiais usados na falsificação.

Segundo a delegada Nathalie Murcia Rodrigues, responsável pelo caso, a investigação começou diante do aumento de ocorrências envolvendo bebidas adulteradas com metanol em São Paulo. As apurações levaram os policiais até o endereço, indicado por meio de uma denúncia anônima.

Leia Também:

Crânio humano em lixeira no Comércio de Salvador: o que se sabe sobre o caso
Assassinato brutal: homem é executado com mais de 70 disparos na Bahia
Idoso é preso por liderar quadrilha especializada em sequestros na Bahia

Durante a vigilância, o suspeito foi flagrado saindo do local em um carro carregado de caixas. Ao ser abordado, ele confessou que os produtos seriam vendidos em bailes funks promovidos em comunidades do ABC. Entre as marcas falsificadas estavam rótulos populares de gin, uísque e vodka, todos de aparência semelhante às originais.

As bebidas apreendidas foram encaminhadas para perícia, e o homem foi preso em flagrante por falsificação de produtos alimentícios. A Polícia Civil segue investigando se há outros envolvidos no esquema de distribuição.

Tags:

adulteração brasil crime Garrafas metanol Polícia São Paulo

Ver todas

x