Fabricante de bebidas adulteradas é preso com mais de 1.000 garrafas

Polícia Civil segue investigando se há outros envolvidos no esquema de distribuição

Uma operação da Polícia Civil resultou na prisão de um homem acusado de produzir e vender bebidas alcoólicas falsificadas em uma residência em Santo André, na região do ABC Paulista. A ação aconteceu na tarde desta segunda-feira, 6, após três dias de monitoramento policial. No imóvel, os agentes encontraram mais de mil garrafas adulteradas, além de caixas, rótulos e materiais usados na falsificação.

Segundo a delegada Nathalie Murcia Rodrigues, responsável pelo caso, a investigação começou diante do aumento de ocorrências envolvendo bebidas adulteradas com metanol em São Paulo. As apurações levaram os policiais até o endereço, indicado por meio de uma denúncia anônima.

Durante a vigilância, o suspeito foi flagrado saindo do local em um carro carregado de caixas. Ao ser abordado, ele confessou que os produtos seriam vendidos em bailes funks promovidos em comunidades do ABC. Entre as marcas falsificadas estavam rótulos populares de gin, uísque e vodka, todos de aparência semelhante às originais.

As bebidas apreendidas foram encaminhadas para perícia, e o homem foi preso em flagrante por falsificação de produtos alimentícios. A Polícia Civil segue investigando se há outros envolvidos no esquema de distribuição.