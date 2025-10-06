"Inabitável": lar de idoso é interditado e gestora presa em Salvador

A responsável pelo abrigo, que já havia sido registrada em outros endereços anteriormente, foi presa em flagrante durante a ação - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher foi presa e um lar de idosos foi interditado nesta segunda-feira, 6, no bairro de Alto de Coutos, durante uma operação conjunta do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e da Vigilância Sanitária de Salvador.

Segundo o MP-BA, 19 pessoas — incluindo idosos — foram encontradas no Lar Sagrada Família, situado no Educandário Coliseu no local, que funcionava como uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Uma das vítimas apresentava um ferimento grave na perna.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As equipes constataram condições consideradas “inabitáveis”, o que motivou o fechamento imediato do lar. A responsável pelo abrigo, que já havia sido registrada em outros endereços anteriormente, foi presa em flagrante durante a ação.

Desrespeito

Na ILPI, foi verificado um quadro de total desrespeito aos estatutos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, com situações que colocavam em vulnerabilidade e ofereciam risco à saúde das pessoas ali abrigadas:

condições eram precárias em termos de instalação física e do oferecimento dos serviços;

não possuía nenhuma documentação válida para funcionamento;

apresentava condições de higiene precária;

falta de alimentos;

idosos com feridas crônicas aparentes com escaras, escabiose, dentre outras irregularidades.

Autuada

De acordo com a Polícia Civil, ela foi autuada na Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (Deati) por submeter os idosos a condições degradantes, expondo sua integridade física e psíquica a riscos. A investigação teve início a partir de denúncias de maus-tratos, já apuradas pelo Ministério Público.

A promotora de justiça Ana Rita Nascimento explicou que a mulher havia sido orientada anteriormente a encerrar as atividades, mas ignorou as determinações e continuou recebendo pessoas no imóvel. Após ser presa, ela passou pelos exames legais e permanece à disposição da Justiça.

As autoridades informaram que os idosos resgatados foram encaminhados para atendimento médico e acompanhamento pelos órgãos competentes. Familiares das vítimas serão contatados para buscá-las, segundo Ana Rita Nascimento. O caso segue sob investigação.