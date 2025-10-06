Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESRESPEITO

"Inabitável": lar de idoso é interditado e gestora presa em Salvador

As equipes constataram condições consideradas “inabitáveis”

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

06/10/2025 - 20:53 h | Atualizada em 06/10/2025 - 21:54
A responsável pelo abrigo, que já havia sido registrada em outros endereços anteriormente, foi presa em flagrante durante a ação
A responsável pelo abrigo, que já havia sido registrada em outros endereços anteriormente, foi presa em flagrante durante a ação -

Uma mulher foi presa e um lar de idosos foi interditado nesta segunda-feira, 6, no bairro de Alto de Coutos, durante uma operação conjunta do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e da Vigilância Sanitária de Salvador.

Segundo o MP-BA, 19 pessoas — incluindo idosos — foram encontradas no Lar Sagrada Família, situado no Educandário Coliseu no local, que funcionava como uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Uma das vítimas apresentava um ferimento grave na perna.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As equipes constataram condições consideradas “inabitáveis”, o que motivou o fechamento imediato do lar. A responsável pelo abrigo, que já havia sido registrada em outros endereços anteriormente, foi presa em flagrante durante a ação.

Desrespeito

Na ILPI, foi verificado um quadro de total desrespeito aos estatutos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, com situações que colocavam em vulnerabilidade e ofereciam risco à saúde das pessoas ali abrigadas:

  • condições eram precárias em termos de instalação física e do oferecimento dos serviços;
  • não possuía nenhuma documentação válida para funcionamento;
  • apresentava condições de higiene precária;
  • falta de alimentos;
  • idosos com feridas crônicas aparentes com escaras, escabiose, dentre outras irregularidades.

Leia Também:

Adolescente é morta pelo namorado de 17 anos na Bahia
Homem é preso por estuprar duas filhas em cidade da Bahia
Fabricante de bebidas adulteradas é preso com mais de 1.000 garrafas

Autuada

De acordo com a Polícia Civil, ela foi autuada na Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (Deati) por submeter os idosos a condições degradantes, expondo sua integridade física e psíquica a riscos. A investigação teve início a partir de denúncias de maus-tratos, já apuradas pelo Ministério Público.

A promotora de justiça Ana Rita Nascimento explicou que a mulher havia sido orientada anteriormente a encerrar as atividades, mas ignorou as determinações e continuou recebendo pessoas no imóvel. Após ser presa, ela passou pelos exames legais e permanece à disposição da Justiça.

As autoridades informaram que os idosos resgatados foram encaminhados para atendimento médico e acompanhamento pelos órgãos competentes. Familiares das vítimas serão contatados para buscá-las, segundo Ana Rita Nascimento. O caso segue sob investigação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

abuso de idosos ILPI interdição Lar Sagrada Família maus-tratos a idosos Ministério Público prisão resgate Salvador vigilância sanitária

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A responsável pelo abrigo, que já havia sido registrada em outros endereços anteriormente, foi presa em flagrante durante a ação
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

A responsável pelo abrigo, que já havia sido registrada em outros endereços anteriormente, foi presa em flagrante durante a ação
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

A responsável pelo abrigo, que já havia sido registrada em outros endereços anteriormente, foi presa em flagrante durante a ação
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

A responsável pelo abrigo, que já havia sido registrada em outros endereços anteriormente, foi presa em flagrante durante a ação
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

x