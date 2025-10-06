FEMINICÍDIO
Adolescente é morta pelo namorado de 17 anos na Bahia
Menina, de 16 anos, foi encontrada morta dentro de residência com lesões na cabeça
Por Redação
Um crime brutal chocou a cidade de Jequié, no sudoeste do estado, nas primeiras horas dessa segunda-feira, 6. A adolescente Vera Lúcia Rodrigues Costa, de apenas 16 anos, foi assassinada dentro de uma residência, na Rua João Santana, no bairro Jequiezinho. O principal suspeito pelo crime é o namorado dela, um adolescente, de 17 anos.
De acordo com informações da Polícia Militar, o pai do suspeito procurou a 2ª Companhia da Polícia Militar para relatar que havia recebido uma ligação do filho confessando que havia cometido uma "besteira".
Após o chamado, uma guarnição foi enviada ao local e encontrou o corpo da jovem com sinais de violência na região da cabeça, incluindo trauma e perfuração por projétil de arma de fogo. Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram ao local, a adolescente já estava morta.
Vera e o suspeito namoravam a cerca de um ano e meio. Familiares informaram que o casal não apresentava sinais visíveis de conflitos. Ambos haviam sido vistos juntos pela última vez no domingo, 5, quando saíram de moto e não retornaram.
A Polícia Civil, por meio da 9ª Coordenadoria Regional (Coorpin) e da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), está investigando o caso. O autor do crime fugiu após a ligação e, até o momento, segue foragido. A motivação do crime ainda está sendo apurada pelas autoridades. O caso é tratado como feminicídio.
