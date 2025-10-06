Menu
ABUSO SEXUAL

Homem é preso por estuprar duas filhas em cidade da Bahia

Filha mais nova, de 15 anos, era obrigada a usar roupas curtas e mandar nudes para o pai

Por Redação

06/10/2025 - 19:42 h
Policiais civis da cidade de Santa Bárbara, na região de Feira de Santana, a 115 KM de Salvador, prenderam nessa segunda-feira, 6, um homem, de 59 anos, suspeito de abusar sexualmente de duas filhas. Ele foi detido na zona rural de Santa Bárbara, a cerca de 35 km de Feira de Santana.

O homem foi preso por força de mandado de prisão preventiva emitido pela Justiça, em decorrência de uma denúncia de tentativa de estupro contra uma de suas filhas, uma adolescente de 15 anos. Os abusos contra a jovem aconteciam há aproximadamente três meses, segundo revelou a Polícia Civil.

Ainda de acordo o órgão, a menina contou que era assediada frequentemente pelo pai. O homem solicitava que ela usasse roupas curtas e a tocava de maneira imprópria e, em diversas ocasiões, tentou violentá-la. Além disso, ele ainda exigia que a garota lhe enviasse fotos íntimas.

O estupro não se concretizou porque a adolescente gritou e conseguiu fugir. O caso foi registrado após a menina contar à irmã mais velha, de 29 anos, o ocorrido. Foi a irmã quem denunciou a situação ao Conselho Tutelar, em 14 de agosto deste ano.

A irmã mais velha revelou em depoimento à polícia que também havia sido vítima de abusos por parte do pai, há 19 anos, quando tinha apenas 10 anos. Como não foi denunciado, na época, o caso não foi investigado.

Após ser levado para a delegacia, o homem passou por exame de corpo de delito e permanece à disposição da Justiça. A adolescente está recebendo atendimento psicossocial, conforme as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

