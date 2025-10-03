FEMINICÍDIO
Mulher é morta com golpes de facão em cidade baiana
Suspeito pelo crime já foi identificado e é procurado pela polícia
Por Redação
Uma mulher identificada como Ellen Shirley Guimarães Galvão, 45 anos, foi encontrada morta dentro de casa, na noite dessa quinta-feira, 2, no Povoado de Lagoa Verde, distrito de Maniçoba, na zona rural de Juazeiro, no norte da Bahia.
Segundo informações da Polícia Civil, Ellen foi morta com golpes de facão e a suspeita é que o crime tenha sido cometido por um homem, que já foi identificado e é procurado pela polícia. Ainda não se sabe que tipo relação vítima e autor mantinham.
Leia Também:
O caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio. Durante perícia, foi encontrado no local do crime um facão com manchas, possivelmente usado para assassinar Ellen.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes