Mulher é morta com golpes de facão em cidade baiana

Ellen foi encontrada morta dentro de casa - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma mulher identificada como Ellen Shirley Guimarães Galvão, 45 anos, foi encontrada morta dentro de casa, na noite dessa quinta-feira, 2, no Povoado de Lagoa Verde, distrito de Maniçoba, na zona rural de Juazeiro, no norte da Bahia.

Segundo informações da Polícia Civil, Ellen foi morta com golpes de facão e a suspeita é que o crime tenha sido cometido por um homem, que já foi identificado e é procurado pela polícia. Ainda não se sabe que tipo relação vítima e autor mantinham.

O caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio. Durante perícia, foi encontrado no local do crime um facão com manchas, possivelmente usado para assassinar Ellen.